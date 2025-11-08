現代教育行政學之父黃昆輝90歲 強調老師要有熱情和信念
〔記者林曉雲／台北報導〕「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝今(2025)年90歲，國立台灣師範大學教育學院今(8)日舉行「桃李滿門、澤被社稷」新書發表暨90嵩壽祝壽會。黃昆輝表示，同學曾帶他去算命，預言說他活到77歲，他現在90歲，鄉下赤腳孩子一路公費求學，感謝國家公費栽培，學成後當然要為國貢獻。
黃昆輝表示，老師沒有熱情和信念，就不能當好老師，熱情和信念是最起碼的要求，對學生要有真誠的愛心，要貼近學生的心和學生打成一片，教育愛不是寵愛、偏愛、溺愛，教育愛是一視同仁愛每個學生，開展學生的潛能就是給老師的最大回報，強調多元智慧論、行行出狀元，將來貢獻社會，台灣是經濟強國之一，教育培養人才有所貢獻，因此要顧及老師的尊嚴，要肯定默默耕耘的無名英雄，回顧他在省教育廳長時，曾以10天解決全國教師考績獎金不一致的問題。
包括立法院前院長王金平、前教育部長吳清基及潘文忠、雲林縣長張麗善、前教育部次長林騰蛟、台中教育大學校長郭伯臣、新北市教育局長張明文等人出席。
黃昆輝於1936年出生雲林土庫農家，擔任過小學、初中老師，公費留美取得教育學博士，返國任教台師大，首度將「現代教育行政學」與「系統理論」引入台灣，為我國教育行政學奠定現代化基礎，歷任台北市教育局長、台灣省教育廳長、內政部長與行政院政務委員、前總統李登輝左右手等，推動多項深具影響力的改革，包括創辦「家長教學參觀日」、成立「教師研習中心」與「巡迴教學班」，並取消教師甲等考績「不得過半」限制，以提振教師士氣；推動「教師法」與「教育經費編列與管理法」立法，確立教育體制法制化與現代化基礎。
王金平表示，黃昆輝從政38年、退而不休，祝福黃昆輝「呷百二」。吳清基指出，黃昆輝是教育家和制度改革家，2016年創立「黃昆輝教授教育基金會」，設立「寶佳教育大愛獎」表揚典範教師。潘文忠表示，黃昆輝是他的恩師，充滿智慧，提醒在從事行政時要「外圓內方」，過往他面對被民代「電」等挑戰時非常受用。
藍白強推停砍教職員年金 潘文忠：年改應公平、永續、世代共擔
藍白表決輾壓年金改革引發爭議，前教育部長潘文忠今（8）日出席活動前受訪表示，年金改革應在公平、永續、世代共擔的原則下推進，確保整體制度長期穩健發展，應該在「兼顧年金永續與退休照顧」之間取得平衡，畢竟年金制度的穩定，不僅關係到現有的退休人員，也影響到目前仍在職、將來也會退休的公教人員。自由時報 ・ 15 小時前
前教育部長吳清基談停砍公教年金 (圖)
國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前教育部長吳清基（中）8日出席「黃昆輝90歲祝壽文集新書發表會」，會前接受媒體聯訪，期許朝野找到平衡點，對財政不會造成太大的困難，並激勵公教人員的士氣。中央社 ・ 14 小時前
前教育部長潘文中談停砍公教年金 (圖)
國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前教育部長潘文忠（中）8日出席「黃昆輝90歲祝壽文集新書發表會」，會前接受媒體聯訪表示，要兼顧體恤退休人員和政府財政，並考慮到物價波動等，確實面臨兩難。中央社 ・ 15 小時前
停砍公教年金 吳清基、潘文忠2前教長籲找平衡
（中央社記者陳至中台北8日電）國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前教育部長吳清基、潘文忠今天受訪都表示，涉及物價波動、政府財政、退休人員權益等，期盼朝野能從中找到平衡。中央社 ・ 15 小時前
教育界賀90大壽 黃昆輝：鼓勵教師最終是學生受益
（中央社記者陳至中台北8日電）教育界人士今天一同慶祝「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝90歲大壽。黃昆輝回憶擔任台灣省教育廳長時，在10天內解決考績獎金不公的問題，藉由鼓勵教師，最後受益的仍是學生。中央社 ・ 12 小時前
黃昆輝90壽慶發表新書 盼教育回歸「信任與尊重」
被譽為「臺灣現代教育行政學之父」的黃昆輝教授，今天（8日）在國立臺灣師範大學舉行《桃李滿門 澤被社稷》新書發表暨九十壽慶。立法院前院長王金平、前教育部長吳清基、潘文忠、雲林縣長張麗善及臺師大校長吳正己國立教育廣播電台 ・ 11 小時前