現代旗艦休旅PALISADE Calligraphy曝光 明年第2季登台

備受全台車迷矚目的2026台北新車暨新能源車大展明天在台北世貿開展，南陽實業代理的HYUNDAI汽車以旗艦休旅車PALISADE Calligraphy吸睛，預計明年第2季導入台灣。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕備受全台車迷矚目的2026台北新車暨新能源車大展明天在台北世貿開展，南陽實業代理的HYUNDAI汽車以旗艦休旅車PALISADE Calligraphy吸睛，預計明年第2季導入台灣。

全新的PALISADE Calligraphy以5米級大器車格與7人座旗艦定位亮相，搭載全新世代2.5T-Hybrid結合54kW電動馬達，帶來334匹綜效馬力的旗艦輸出，並以Calligraphy頂級客製規格，從動力、質感到空間尺度全面到位，重新定義家庭旗艦的高度。

南陽實業以「HYUNDAI DRIVES BEYOND．現代驅動無界」作為本屆車展主軸，展區以不同動力科技的代表車款，完整呈現品牌由成熟可靠到新世代科技的全動能陣容。

集結以輕奢精品風格擄獲都會族群的VENUE Boutique、以超規滿配定位帶來高性價比選擇的MUFASA、全球累積銷售突破千萬台的TUCSON L，以及以正7人座空間與家庭機能取勝的國產中大型MPV CUSTIN，展現從通勤到家庭乘載皆能全面對應的完整產品戰力。

純電動車則以Fun電小精靈INSTER最吸睛，靈巧定位與鮮明個性，為都會日常帶來更輕盈、有趣的電動新選擇；高性能純電車IONIQ 5 N亦同台展出。

車展期間凡至HYUNDAI展區參與指定活動並完成任務，即可獲得限量品牌週邊好禮，包含「品牌氣球」、「HYUNDAI車款貼紙」以及只送不賣的「INSTER絨毛掛飾杯套」。

