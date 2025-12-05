現代日式混搭透天別墅，130坪自地自建共築親子暖時光

編輯 游芷涵｜圖片提供 千綵胤空間設計ＸDec1/2 DECO 全屋設計團隊

小編帶你看好宅

當俐落的現代線條邂逅溫潤自然的日式元素，這座130坪的現代日式混搭宅，以自地自建的精心規劃，實現屋主心中理想的家園。在寬闊的格局中，無論是女主人的專屬手作角落、孩子們的遊戲天地，或是長輩品茗賞景的茶室，皆在這個空間中自然展開，於悠閒時光裡和家人共享恬靜的陪伴。



透天別墅的一樓以開放式公領域為核心，大片落地窗引入自然光，讓全室通透明亮，並將庭園綠意納入日常視野；天花結合木質斜頂與立體圓拱線條，形成現代與日式風格混搭的獨特平衡，巧妙延伸視覺空間，洗鍊又有層次感。客廳採簡約留白的現代風設計語彙，半高電視牆不僅作為與旁側和室之間的隔斷，背面亦作收納櫃體之用，兼具機能與開放感；日式和室則以木質挑高地坪鋪陳，並以鵝卵石點綴，呼應庭園日式造景，成為日常休憩的共享場域。餐廚區以玻璃門扇取代傳統實牆，並採可靈活移動的拉門設計，使公領域相互串連，形塑寬闊通透、適合與家人共度時光的空間。

小編的最愛

大坪數的格局賦予私領域更多可能性，透過複層的空間規劃，旋轉樓梯上方規劃為女主人專屬的拼布空間，搭配洞洞板與層板的靈活運用，呼應了手作的溫度與細膩；樓梯下方則化身為孩童的遊戲與閱讀天地，在開放的空間中，家人能彼此陪伴交流，同時保有各自獨立的活動角落，讓動與靜自然交融，營造舒適平衡的生活氛圍！

千綵胤空間設計ＸDec1/2 DECO 全屋設計團隊／李千惠

地址：高雄市楠梓區藍田路18巷6號

電話：07-5597288

Email：Peggie@cty-space.com

網站：http://www.cty-space.com/

