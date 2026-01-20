現代汽車推「Atlas機器人」月薪25K、全年無休 資深員工嚇爛：還好快退休

南韓現代汽車旗下的波士頓動力（Boston Dynamics），本月6日發布最新一代的「Atlas人形機器人」。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/20）報導，現代汽車旗下的波士頓動力（Boston Dynamics），近日推出最新型「Atlas人形機器人」，將逐步投入工廠作業，這款機器人可自行完成充電程序，做到真正的「全年無休」，且年度維護費用，換算成「月薪」僅2萬5千元台幣，在現代汽車工廠的資深員工相當憂慮，直言：「我運氣還算好，再過5年就要退休了，但那些後輩們怎麼辦啊。」

據韓媒《中央日報》報導，南韓現代汽車旗下的波士頓動力（Boston Dynamics），本月6日發布最新一代的「Atlas人形機器人」，計畫自2028年起，導入現代汽車的多座工廠生產線，這款機器人配備擬人尺寸的雙手與觸覺感測器，關節可全方位旋轉，最大負載達110磅（約50公斤），有望在工廠中進行排列零件等作業。

隨著人形機器人逐步走向「現場就業」，現代汽車集團內部，也出現微妙的緊張感，企業主希望透過技術革新，提供生產力與獲利能力，但生產線的員工卻擔憂，未來自己的工作恐被機器人取代。

現代汽車工廠的一名員工A某，受訪談到自己的複雜情緒，「工廠內原本就已配置機器手臂與自動化裝置，進行品質控管或零件搬運」、「原本以為組裝工程的部分，像是裝引擎、變速箱等，還必須依賴人的雙手，但現在連這些都可能被機器人取代，讓人感到不安」、「我運氣還算好，再過5年就要退休了，但那些後輩們怎麼辦啊。」

報導指出，Atlas機器人的機動性很高，大部分的作業可以在一天內熟悉，當電力快耗盡時，還會自行前往充電站更換電池，再回到生產線上，換句話說，這項最新科技將能實現「24小時、365天」全年無休。

大信證券研究員金貴然（김귀연，音譯）分析：「現代汽車集團的主要上市公司，平均每位員工年薪高達1.3億韓元（約280萬元台幣），Atlas機器人的年度維護費，每台僅1400萬韓元（約30萬元台幣），可大幅改善公司損益。」Atlas機器人的「年薪」30萬元台幣，換算成「月薪」僅2.5萬元台幣。

現代汽車集團旗下某工會幹部透露：「最近工會辦公室確實接到不少通電話，詢問是否應該反對導入機器人。」

現代汽車集團則強調：「將讓Atlas機器人承接重複性、高負荷與高風險的工作，人類作業員就能在更安全的環境中，專注於『高附加價值作業』。」

