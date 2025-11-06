現代汽車純電小車INSTER來了 限時下殺至89.9萬元起
〔記者楊雅民／台北報導〕三陽(2206)旗下南陽實業代理的Hyundai汽車，以「1年1台電動車」的節奏，積極拓展在台純電汽車產品線，今天正式引進現代汽車全球熱銷的純電小車INSTER登台，首批限量500輛，限量優惠價下殺至每輛89.9萬元起，成為目前台灣最便宜的進口純電汽車。
南陽共引進3款INSTER車型登台，EV400-A、EV400-B 、EV450建議售價分別為94.9萬元、104.9萬元、109.9萬元，前500輛限時優惠價分別為89.9萬元、99.9萬元、104.9萬元，將於明年1月起開始交車。
全新的INSTER結合靈巧身形、獨特造型與創新科技，為都會用車族群打造最聰明、有型的純電新選擇，每輛89.9萬元起，將大幅降低消費者入手純電車的門檻，可望成為小資族第1輛純電車。
車身長度僅3.8公尺的INSTER，座艙設計以「年輕、跳色、簡約、科技」為主題，搭載10.25吋數位儀表與8吋多媒體螢幕，全車座椅可完全放平，6種情境模式在露營休憩、長形物品裝載、移動辦公與都會購物之間自由切換。
同時導入多樣繽紛車色，包括鵝黃、橘、軍綠、消光銀、消光藍等，讓每位駕駛都能打造專屬於自己的風格座駕。
INSTER代表Hyundai汽車在小型電動車市場的創新突破，提供兩種電池容量選擇，滿足不同用車型態需求。
標準版搭載42kWh鋰離子聚合物電池，擁有最高416公里(NEDC)續航里程，且每度電可達8.3km的優異能源效率，以靈巧、輕盈為特點，完美對應每日通勤與都會移動。
長續航版則升級為49kWh電池組，可達465公里(NEDC)續航表現，讓駕駛能更自在地享受城市與郊區之間的純電旅程。
兩款車型皆支援最高120kW直流快充，僅需30分鐘即可完成10–80%充電，同時配備3段式動能回收系統與i-Pedal單踏板駕馭模式，結合安靜、平順與高效的特質，讓駕馭不僅環保，更充滿輕鬆愉悅的節奏。
同時，INSTER配備多項電動車專屬便利科技，包括可於車內使用的V2L供電功能，滿足筆電充電、露營照明或咖啡機等行動生活需求，真正實現「車即是行動電源」，不論是日常通勤、郊外野餐或臨時辦公，INSTER都能提供靈活便利的電能體驗。
安全配備上，全車系標配Hyundai SmartSense 主動安全科技，包含Level 2 ADAS智慧駕駛輔助系統、7具SRS輔助氣囊、智慧型主動車距維持、全速域車道維持輔助、盲區碰撞避免與後方交通防撞等完整防護。
