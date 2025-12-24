現代汽車車主個資疑遭駭 南陽實業：已報警.加強資安

台北市 / 綜合報導

不少「現代汽車」車主近期都收到一封簡訊，寫著「您的個資被洩漏」，引發車主擔憂；跟據了解，是現代汽車巴勒斯坦分公司，被名為「冰原狼」的勒索集團盯上，但資安專家也不排除是熟人或是內部員工所為。業者啟動應變措施通知車主，千萬不要點擊不明連結，或提供個人、金融資訊。總公司也表示，已經報警處理，同時進行資安強化作業，以免事件再度重演。

車身線條俐落強勁，室內空間也再加大，韓國汽車品牌現代汽車，主打舒適安全，但不少台灣車主卻收到這個警訊。車廠通知，個資被南陽實業，也就是台灣現代汽車的總經銷商洩露，甚至還提到公司對隱私漠不關心，如果遭到詐騙或損失要究責，這讓不少車主搞不清，是發生什麼狀況。

現代汽車車主：「廠長他們發訊息給我，叫我說不要隨便加入好友，他們有詐騙集團，提早通知客戶這樣不錯了啦，資安好不好，那就他們公司內部要檢討的事情，目前我是沒被騷擾啦，還好。」

據了解，現代汽車公司巴勒斯坦分公司，被名為「冰原狼」的，新興勒索軟體集團勒索，這個駭客團體，在全球發動針對性攻擊，專挑製造以及科技業下手，不過資安專家認為，不排除是「熟人」所為。

台科大資通安全研究與教學中心主任查士朝：「的確有可能是公司內部的員工，或者是經銷商底下，也有一些人可以取得資料之後，來做一些挾怨報復的一些行為，目前看起來，比較不太像是，直接是國際的駭客組織，常會進行的一些行為。」

另外資安專家建議，企業應該要在既有防護架構之外，導入欺敵誘捕機制，主動部署誘餌系統，讓攻擊者在橫向移動，與權限探測階段就被揭露，對此三陽集團代子公司發出聲明，對公司營運沒影響，也馬上啟動資安防禦機制和備援作業，同時進行資安強化作業，以免事件再重演。

但專家從暗網外洩名單觀察，並沒有出現過南陽實業，或南韓現代汽車總部字樣，僅有現代汽車巴勒斯坦分公司，相關資料曾出現在其外洩名單中，究竟是何人所為，相關單位還要再調查釐清。

