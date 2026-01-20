現代汽車、起亞工會首次聯手！要「上班4.5天」 南韓恐迎最大勞資鬥爭

現代汽車與起亞的工會，首度聯手要求4.5天工作制。圖為現代汽車位於印度的車廠。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/20）報導，現代汽車與起亞的工會，首度展開聯合行動，向企業主要求「一週4.5天工作制」，隨著強化勞工談判權的《黃色信封法》，將於今年3月上路，工會恐施加更大壓力，甚至出現史上最大規模的「春鬥」（春季勞資鬥爭）。

據《首爾經濟》報導，現代汽車與起亞工會達成共識，預計展開成立以來首次聯合鬥爭，目標是透過共同行動，推動公司導入「一週4.5天工作制」，並將退休年齡延長至65歲。

報導指出，現代汽車與起亞的工會，過去一向各自進行勞資談判，這次罕見聯手，因為工作制度與退休年齡的變革，並非單一企業能解決的結構性問題，工會認為必須集結力量。

另外，南韓國會於去年8月通過的《黃色信封法》，將於今年3月正式上路，該法案限制企業對發動罷工的勞工索賠，讓工人獲得更大的集體談判權，並擴大勞資協商的適用對象，勞工依法可以向原發包企業，展開協商談判。在這項法案加持下，工會才敢打出「共同鬥爭」這張牌。

對於兩大工會的動向，企業界高度憂慮，業界人士指出，將退休年齡延長，以及工作時間縮短，可能拉低勞動生產力，也會對青年就業造成負面影響。

統計數據顯示，2023年南韓的每小時生產力僅44.4美元，低於經濟合作暨發展組織（OECD）平均的56.5美元，如果再進一步縮短工時，企業界在維持產量的情況下，將負擔更重的人事成本。

南韓企業界人士指出，在工會的聯合行動下，今天春季恐爆發史上規模最大的「春鬥」（春季勞資鬥爭），「黃色信封法上路後，因非法罷工而承擔的損害賠償風險，將會大幅降低，如果工會對企業主的要求持續增加，勞資爭議件數上升的可能性很高。」。

