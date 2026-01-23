現代汽車Atlas機器人搶飯碗？ 工會嗆：沒有協議「1台都別想進來」

南韓現代汽車旗下的波士頓動力（Boston Dynamics），本月6日發布最新一代的「Atlas人形機器人」。路透社資料照



據南韓媒體近日報導，現代汽車推出Atlas機器人，計畫導入工廠生產線，不過，許多工廠職員擔憂自己被取代，全國金屬工會現代汽車支部，已於本月22日發表聲明，強調在沒有勞資協議的情況下，1台機器人都別想進入生產現場。

據韓媒《中央日報》報導，南韓現代汽車旗下的波士頓動力（Boston Dynamics），本月6日發布最新一代的「Atlas人形機器人」，計畫自2028年起，導入現代汽車的多座工廠生產線，不過，在現代汽車集團內部，工廠職員們紛紛感到憂心，自己恐被機器人替代。

全國金屬工會現代汽車支部22日表示：「未經勞資協議的單方面行動，絕對無法接受」，明確表明反對Atlas機器人投入現場。

工會提到，Atlas機器人備受關注，且帶動現代汽車股價，讓工會成員感到「不知該哭還是該笑」，雖然他們歡迎新技術，但一旦投入現場，勢必導致工作崗位大量減少、勞動結構重組的可能性。

工會強調：「無論在什麼情況下，站在勞工的立場，這都是不樂見的情況。」據悉，Atlas機器人的年度維護費，每台僅1400萬韓元（約30萬元台幣），換算成「月薪」僅2.5萬元台幣，對於追求利益極大化的資方來說，相當有吸引力。

工會指出：「為了節省人事費用，導入AI機器人的方案，已經逐漸成形」、「在未經勞資協議的情況下，任何一台機器人，都別想進入生產現場。」

工會也警告，公司在海外擴張產能，將導致就業不穩定性升高，國內產量不足的一大原因，就是因為產量被轉移至美國喬治亞州的工廠，該工廠目前年產能約30萬輛，預計在2028年之前，擴增至50萬輛規模。

