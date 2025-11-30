現代版悲慘世界！司機偷吃公司22元點心挨告判罰 39名同事作證逆轉判決
全州地方法院先前審理一樁偷竊案，41歲的貨車司機因為擅自從物流公司的冰箱裡拿走價值僅約1,050韓元（約合新台幣22元）的巧克力派和另一份小點心，被判罰5萬韓元（約合新台幣1,069元），輿論普遍認為判決過於嚴苛，彷彿現代版《悲慘世界》的情節重現。不過經上訴，已改判這名司機無罪。
綜合外媒報導，檢方指控一名司機於2024年1月18日凌晨4時多，自行從全北特別自治道完州郡某家物流公司內冰箱內，取走市價400韓元的巧克力派跟600韓元的點心，原本因為涉案金額很低，可依簡易程序結案，但司機堅持要求正式審判，並在法庭上大聲喊冤，他聲稱其他同業曾告訴他「冰箱裡的點心大家都能吃」，自己是基於這個普遍認知才拿取，完全不認為這算得上是竊盜行為。
然而，負責管理冰箱的公司職員卻駁斥這項說法，證稱公司確實曾主動發放點心給司機，但絕沒有允許他們「想拿就拿」。一審法院最終採納了資方的說詞，認為事發的冰箱位在辦公區深處，與司機休息區有明確區隔，保全人員也作證從未見過司機靠近該冰箱，認定被告「理應清楚自己無權取用」。
法官考量司機過去有類似前科，且公司不願寬恕，最終裁罰罰金並不算過重處分。司機不服判決，上訴到二審，情勢出現戲劇性的變化，多位司機在庭上作證，表示他們曾被告知「可以在辦公室裡吃零食，就連夜班保全也一樣」，而且還有多達39名司機出面力挺，證明自己也曾吃過冰箱裡的零食。面對眾多同業的證詞，上訴法院推翻了一審判決，認為難以斷定這名司機當下懷有「偷竊」的惡意或意圖，因此裁定無罪。
這場官司總算落幕，讓當事人如釋重負。這名司機的辯護律師向媒體透露，當事人對於因為一塊零食而鬧上法庭感到十分難為情，並感嘆他不過是清晨肚子餓了，並對最終判決深表感激。工會甚至以《悲慘世界》形容這起案件，將司機比喻為為家人偷麵包的尚萬強，提醒大眾被告的悲慘處境與行為動機。
