現代社會「月賺多少才可以正常生活？」過來人曝心得

隨著近年來物價上漲，生活成本跟著飆漲，對此有網友也好奇「大家認為現在的台灣社會，一個月賺多少才可以正常生活？」引發許多網友討論，在網上掀起熱議。

有網友在論壇Dcard以「現代人可以正常生活的收入需要多少？」為題發文，原PO表示，以一個單身社會人士來說，會有食、衣、住、行、育、樂，以及儲蓄等日常花費，對此原PO也忍不住好奇「想問各位認為現在的台灣社會，一個月賺多少才可以正常生活？」

不少網友分享「沒多大的理想，躺平如我，月開銷2萬出頭，租屋9000、吃喝10000、1000雜項，也沒其他多餘開銷」、「我覺得在台北如果租屋+三餐外食，偶爾跟朋友聚個餐、假日會出門晃晃什麼的，要可以過的比較舒服不用特別在意價錢，大概也要5～6萬才夠」、「如果單身沒小孩不買房的話，感覺一個月50000左右就很夠了」、「北部人，吃飯一般8000，聚會多的話15000，健身房1100，交通800，網購1000，一月日常開銷就1萬1000到1萬1600左右了，租房的人真的太辛苦了」

「如果只是一個人生存的話，3萬就夠了，要生活，就無上限，看自己能力在哪就做怎樣的開銷配置」、「低一點的大概2萬（不包含儲蓄，單純支出）」、「單身一個人，看你想過多爽，如果只是要活著，三萬也是夠的」、「住台南，租房，開車上下班，想吃啥就吃啥，含每年保險除12含房租，一個月開銷大概要3萬5」、「非北部，單身在外租屋，目前一筆信貸，大概5萬過得偏爽（但本身不會買貴的東西），生活費、房租扣一扣，大概還可以存個1萬～2萬左右」。

撰稿：吳怡萱





