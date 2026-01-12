現代聲音唱回經典，《把時代唱成鄧麗君》音樂會廿四日雲林登場。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府緬懷雲林女兒的國際巨星鄧麗君，一月廿四日晚間七點，在雲林表演廳舉辦《把時代唱成鄧麗君－鄧麗君音樂會》，十三日中午開放免費索票，十二日宣傳會中，縣長張麗善期透過跨世代歌手重新詮釋經典旋律，向出生雲林的這位永恆歌后致敬。

張麗善說，鄧麗君出生於雲林田洋村，二○一八年縣府將她的生日一月廿九日訂為「鄧麗君日」，每年一月前後舉辦紀念音樂會，期透過音樂傳承鄧麗君的精神與情感，讓世界看見雲林。此次音樂會對鄧麗君的追思，也展現雲林在文化藝術推動上的成果。

此外，感謝鈺齊國際、豐泰企業、巧新企業等在地企業長期支持文化活動，公私協力讓縣民以優惠方式欣賞高水準演出，不必遠赴都會也能享受國際級音樂饗宴。

副縣長陳璧君說，音樂會特邀請鳳小岳、吳汶芳、魏嘉瑩、郁采真等新世代歌手，以不同世代視角傳唱鄧麗君經典作品，凸顯音樂跨越時代、歷久不衰的魅力。「把時代唱成鄧麗君」是用今天的聲音，重新唱回那個年代的情感與記憶。鄧麗君不只一段時代記憶，而是持續與當代社會對話的文化符號。

《把時代唱成鄧麗君－鄧麗君音樂會》宣傳會場滿滿輕柔悠揚音樂。縣長張麗善、副縣長陳璧君、議員林文彬、王鈺齊、黃美瑤、財團法人鄧麗君文教基金會執行長鄧永佳、雲林縣褒忠鄉鄧麗君文化協會理事長黃耀南、鈺齊國際股份有限公司董事長林文智及雲林縣觀光協會等出席共襄盛舉。

音樂會採免費索票，一月十三日中午十二點起，於OPENTIX兩廳院文化生活開放索票，邀請民眾走進雲林表演廳，在歌聲中與經典再次相遇，用歌聲緬懷鄧麗君，感受跨世代的音樂感動。