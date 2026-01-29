現代花木蘭首次女性後備軍人晉升 花蓮後備晉任表揚添新象

花蓮後備晉任首次有女性後備軍人晉升，象徵後備體系更加多元，展現女性在全民國防中的重要角色。(花蓮後備指揮部提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣後備指揮部一一五年後備軍人晉任暨表揚活動，在花蓮縣客家文化會館演藝堂隆重舉行，活動開始前廣場上由十三個鄉鎮市輔導中心設置特色攤位，搭配舞獅表演，現場熱鬧滾滾，讓不少民眾直呼好像在過新年。

一一五年後備軍人晉任暨表揚活動各輔導中心幹部及地方仕紳踴躍出席，齊聚一堂，肯定後備袍澤對全民國防推展的貢獻，整場活動氣氛隆重且溫馨，透過晉任與表揚活動，不僅展現後備戰力的持續成長，也再次凝聚軍民一心、共同守護家園的力量。

廣告 廣告

活動由國防部全動署後備指揮部指揮官俞文鎮中將親自主持。俞文鎮指揮官表示，他過去曾在花蓮擔任陸軍花防部指揮官，這次以後備指揮部指揮官身分再度回到花蓮主持晉任表揚活動，心中充滿感恩。他感性提到，花蓮鄉親長期以來，無論在備戰、災害防救或各項國防任務上，都給予國軍最大的支持。

此次佈達後備軍人晉任命令中最受矚目的，是首次有女性後備軍人晉升，象徵後備體系更加多元，也展現女性在全民國防中的重要角色。

隨後，大會表揚六十九位在人才招募、動員整備及災害防救等任務中表現優異的後備軍人與幹部，肯定他們長年默默付出，成為地方最堅實的後盾。

受表揚的後備軍人黃冠雄表示，能被肯定真的很感動，未來只要地方需要，我們一定站在第一線。花蓮市後備輔導中心主任黃達祥表示，後備就是支撐國軍的重要力量，能服務家鄉，我們都很驕傲。