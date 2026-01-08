現代輕奢風住宅設計，雙面沙發演繹開放客廳與起居空間讓家人互動成亮點

編輯 陳思靜｜圖片提供 造陽設計

58.65坪的現代輕奢新居，以白色為基調，搭配石材的天然紋理，勾勒出優雅而沉靜的氛圍。設計師認為，家的樣貌應是隨著人生階段與家人關係共進化的生活容器。這個由夫妻與三位成年女兒共同打造的家，正是他們對「質感生活」與「美感日常」的具象實踐。



玄關以「隔而不斷」的屏風設計，延伸視覺的深度，也賦予進入家門的儀式感，由此揭開空間的層次序曲。公領域以開放式設計串連客廳、餐廚與書房，整體透過大理石紋理、線性光源與中性色調交織出柔和柔和而輕奢的氛圍。



客廳與起居空間的劃分以雙面可坐式沙發作為界定軸線，巧妙區隔兩個功能區域，使兩者既獨立又相鄰。這樣的設計讓家人之間能自然交流，不論是觀賞電視或閒談休憩，都能維持視覺開放與情感連結。電視牆則以紋理獨特的大理石打造，石材的天然肌理延伸至起居區的端景牆，成為整體空間的視覺主軸，也展現現代輕奢風格的細膩質感。

走入私領域前，牆面以鍍鈦線條融入隱藏門設計，弱化開口存在感，延續空間的整體流暢。臥室則以暖色調與包覆式軟質材搭配低色溫照明，營造出如精品飯店般的安穩氛圍。

造陽設計／許碧蘭

地址：台中市南屯區大富街98號

電話：04-23829718

Email：zaoyang558@gmail.com

網站：http://www.stylemidtown.com/

