現代重工啟動AI智能造船革命

根據英國航運相關網站引述，南韓現代重工（HD Hyundai）於二○二五年APEC未來科技論壇（APEC Future TechForum）上，集結超過六百位產業領袖、政府官員與國際科技夥伴，正式揭示該公司將以人工智慧、自主系統與全球合作為核心的「智能造船」轉型戰略。

論壇主題為「打造造船業的未來」（Shapingthe Future of Shipbuilding），由現代重工高層與多家國際合作夥伴共同發表，包括美國HII船廠、AndurilIndustries、西門子（Siemens）與美國驗船協會（ABS）。

現代重工指出，人工智慧正深刻改變航運營運與船舶製造流程，AI正在革新海事永續與數位製造，並強調未來要充分釋放科技潛力，須建立跨產業、全球性的創新合作聯盟。

現代重工旗下自主航行公司Avikus在論壇中展示其成果，包括二○二二年以AI自主航行技術成功完成液化天然氣運輸船的太平洋跨洋航行，且搭載真實貨物，象徵自主航行已跨越測試階段，邁向商業化應用。

現代重工並將AI導入智能船廠，以Digital Twin與機器人技術提升效率，及因應熟練勞動力短缺問題。

論壇另一焦點為海軍無人化技術。

Anduril Industries韓國負責人John Kim指出，國防產業需要更快速的研發節奏，而傳統採購流程難以因應。Anduril採取「直接在實際場域環境測試」的方法，能快速找出與修正問題。

美國驗船協會（ABS）技術長Patrick Ryan則提出帶動產業轉型六大核心科技：包括一、人工智慧、二、數位分身、三、智能船廠、四、自主系統、五、遠端檢驗、六、機器人技術。

ABS正與現代重工合作開發AI設計支援系統，能處理船舶設計與規範審查中龐大的技術資料；也正推動建構以實際運航資料為基礎的數位分身，用以預測船體疲勞與結構狀況。

論壇中最具前瞻性的發表之一，是美國Persona AI執行長Nicolaus Radford宣布，現代重工與該公司正共同研發用於造船廠焊接的人形機器人。

此機器人以真人焊工為模型，透過動作捕捉與大量模擬訓練強化平衡與動作能力，使其能在真實造船環境中自主作業，這項專案預計在二○二七年正式在現代重工造船廠投入使用。

此次論壇顯示，面對全球航運與造船業的複雜挑戰，從減碳到船舶建造現代化，產業正加速邁向AI化、系統整合化與跨國合作的新時代。