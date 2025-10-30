現代重工與HII深化合作 瞄準美國軍商市場

根據英國航運相關網站引述，韓國最大造船企業現代重工（HD Hyundai Heavy Industries）與美國杭廷頓英格斯工業公司（HII，Huntington In-galls Industries）簽署合作協議，進一步拓展在造船與維修領域的合作，目標鎖定美國海軍及商船市場。這項協議是雙方今年啟動合作後的又一步，主要為使韓國「讓美國造船業再次偉大」（Make American Shipbuilding Great Again）計畫帶來契機。

雙方於亞太經濟合作會議（APEC）期間簽署協議，推動美、韓兩國在造船領域的對話與合作。據之前的貿易協議，韓國承諾將投資一千五百億美元於美國造船業，作為支持美國整體三千五百億美元投資計畫的一部分。其中，現代重工與韓華海洋（Hanwha Ocean）是最積極推進相關投資的兩家韓國造船廠。

現代重工與HII指出，強化與擴展美國造船產能的聯合投資是雙方合作主要目標之一，並將共同探討「戰略聯盟」的可能性，涵蓋工程設計、研發與技術實施等領域。

HII海事系統與企業策略執行副總裁丘寧（Eric Chewning）表示，這代表他們兩家公司乃至兩國間更深層次的合作開端，將推動美國軍事與商船造船業的持續變革。他們期待與現代重工、美韓兩國政府及客戶攜手合作，共同轉型美國造船工業基礎，提升造船廠生產效率。

這項協議延續雙方之前宣布的合作計畫，兩家公司正聯手爭取美國海軍下一代後勤補給艦設計合約，美國海軍近期已釋出設計投標邀請書。現代重工表示，公司將持續致力強化美國海軍在印太地區艦艇維修支援能力。該公司於二○二四年獲得美國海軍維修、保養與翻修（MRO）業務投標資格後，已於二○二五年九月在韓國蔚山現代尾浦造船廠（HD Hyundai Mipo）完成首項任務︱為美國海軍支援艦「艾倫謝帕德號」（USNS Alan Shepard）進行維修作業。