現代韋小寶被問「最窮剩4億」 罕見正面回應
〔記者林南谷／綜合報導〕有「現代韋小寶」之稱的港星鄧兆尊，坐擁3位紅顏知己，其雄厚財力一直是香港民眾熱議話題。
港媒報導，坊間盛傳鄧兆基繼承父親15億港幣(約61.5億台幣)遺產後，即使最窮時期，身家仍有1億港幣(約4.1億台幣)。這個「都市傳說」流傳多年，近日終於有網友在街頭捕獲野生鄧兆尊並當面求證，而鄧兆尊反應再次引發熱議，似乎間接揭開他真實身家的冰山一角。
根據網路瘋傳影片，當時身穿迷彩外套的鄧兆尊，被一名女子直接提問：「你最窮的時候真的只有1個億嗎？」面對這個單刀直入問題，鄧兆尊先是微微一愣，隨即嘴角上揚，露出一絲輕蔑的笑容，眼神和表情彷彿在說「你太小看我了」，對「1億」這個數字顯得相當不屑。
接着鄧兆尊以帶點玩笑語氣回應：「沒見過」、「他們是說笑的」，並對拍攝者口中的「崇拜」、「羨慕」等詞語一笑置之。整個反應雖然沒有正面回答，但那不屑態度，被網友解讀間接否認了「最窮只有1億」傳聞，更力證他即使在人生低谷，身家也遠遠不止這數目。
鄧兆尊為粵劇名伶鄧永祥的長子，早年因爭產案轟動整個香港，外界一直盛傳他最終獲得了約15億港幣的豐厚遺產。雖然近年淡出幕前，但他要養活「3個家庭」，開銷絕非小數目，足見其財力毫無壓力。
