現代韋小寶被問「最窮只剩4億？」 鬆口68億身家內幕

鄧兆尊被問最窮只剩4億台幣，鬆口60億身家內幕。（圖／中新社、翻攝自微博）

58歲香港男星鄧兆尊出道以來橫跨演員、綜藝領域，曾因爭奪家產與生母對簿公堂，引發外界關注，近年則因同時擁有3位女友，而有「現代韋小寶」稱號。據傳他擁有15億港幣（約新台幣60億元）身家，但被問到最窮時只剩下1 億港幣（約新台幣4億元）？他的真實反應同樣引起熱議。

鄧兆尊近日在街邊被一名女網友詢問，只見他身穿灰色迷彩外套，頂著爆炸頭捲髮，隨後女子直接問道：「你最窮的時候真的只有一個億嗎？」沒想到他聽完愣了一下，接著露出曖昧微笑並搖搖頭，再半開玩笑回應：「沒見過，他們是說笑的」，但女子仍說著「崇拜」、「羨慕」詞語，即使未正面回應，也被視為間接否認傳聞。

廣告 廣告

不僅如此，鄧兆尊過去被傳擁有15億港幣身家，經過多年本金滾利後，現在已變為17億港幣（約新台幣68億元），因此被外界稱為「最成功的富二代」。不過，他日前透過網路節目《娛樂好好玩》表示，「成天說我有17億，是誰說的，我去找他平分，1億我都沒見過呢！」

他進一步解釋，如果以本金15億港幣計算，擁有2億港幣（約新台幣8億元）的利息是合理的，但要考量銀行利息高低，以及如何進行投資，認為買基金或房產都有可能遇到跌價，於是他笑說：「我只有兩個『億』，就是失憶與回憶，這些傳聞當笑話好了。」至於平時的消費，鄧兆尊自曝會去看房、試駕，看完卻不一定會買，強調「主要是有沒有必要買」，足見他的生活價值觀十分儉樸。

更多中時新聞網報導

學測國綜試卷1.3萬字 學生哀號

棒球》經典賽6400萬挺中華隊 免驚卡關

NBA》杜蘭特得分超諾威茲基 本季追喬丹