現任日本參議員突宣布辭職 原因曝光

山本太郎宣布要辭去所有職務。（圖／翻攝自山本太郎IG）





日本政治新聞最近出現一個讓人遺憾的消息，那位曾在影視圈發光發熱、轉投政壇後風格強悍的山本太郎一向在國會裡活力十足、為了勞工權益大聲疾呼，他竟然在今天（21日）突然宣布要辭去所有職務。這不是政治鬥爭，也不是政見不合，而是他正面臨人生中最艱難的一場健康戰役，消息傳出後，日本各界都感到相當惋惜。

山本太郎宣布罹患血癌

根據《朝日新聞》報導，令和新選組黨首山本太郎今天透過該黨官方的 YouTube 頻道發布影片，向支持者與全國大眾拋出辭職的決定。他在影片中表情嚴肅地坦承，自己近期被診斷出患有多發性骨髓瘤，這是一種相當棘手的血癌。山本太郎在影片中感性地提到，為了保護自己的生命，他不得不做出辭去國會議員職務的痛苦決定。這項辭職令從即日起正式生效，也代表他將離開努力多年的參議院東京選區席次。

下午召開記者會並無限期停工

為了向社會大眾正式說明狀況，山本太郎預計在下午5時親自召開記者會。他在聲明中明確表示，目前最重要的任務是與病魔對抗，因此將從即日起進入無限期暫停所有活動的狀態，把重心完全放在治療上。山本太郎過去以激進且親民的問政風格著稱，常在路頭演說中展現驚人體力，如今卻因為健康亮紅燈而不得不按下暫停鍵，令許多選民感到不可置信。

政壇強人引退療養令各界不捨

多發性骨髓瘤的治療過程通常非常漫長且艱辛，這也解釋了為何山本太郎會選擇在此刻徹底放下政務。自從他從演藝圈轉戰政壇以來，無論是反核立場還是對社會福利的堅持，都讓他擁有一票死忠的追隨者，甚至被視為日本政壇中極具破壞力的第三勢力領袖。如今隨著他的退場療養，令和新選組未來的領導權力交接以及政策延續，都將成為日本政界接下來觀察的重點。

