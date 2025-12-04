現任村里長65歲且做滿6屆 可申請30萬慰勞金

（中央社記者賴于榛台北4日電）內政部今天表示，已發布相關辦法，現任村里長任職滿6屆且年滿65歲者，明年1月起可依規定向最後任職的鄉、鎮、市、區公所申請一次慰勞金新台幣30萬元，初步統計有557位村里長符合資格，經費總計1.6億元，地方政府已將經費編入明年度預算。

內政部今天透過新聞稿指出，為以實際行動肯定及表彰久任村長、里長在第一線執行各種公務及為民服務的辛勞，今天已經依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條之1，發布「村里長慰勞金支給及表揚辦法」。

內政部解釋，依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第7條之1規定，「村（里）長任職滿6屆且年滿65歲者，應給予慰勞金及表揚，其額度及支給辦法由內政部訂定之。」所謂任職滿6屆，指該6屆的每屆任職期間無辭職、去職或死亡的情形，且不以同一村（里）或連續任職為限。

內政部也說，慰勞金屬於慰勞性質，並非退職金，一次性額度為30萬元，是去年9月23日經與地方政府研商討論的最高額度共識，將由各鄉、鎮、市、區公所編列預算支應。

內政部指出，補助條例第7條之1規定是自今年起實施，但為使村長、里長準備申請所需證明，並使地方政府調查潛在符合資格人數，配合編入115年度預算，因此全國一致從明年1月起受理申請，初步統計557位村長、里長符合資格，經費總計1.6億元。（編輯：林興盟）1141204