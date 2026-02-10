現任立陶宛總理稱錯設台灣代表處 外交部：目前雙方沒討論更名

〔記者黃靖媗／台北報導〕立陶宛現任總理魯吉尼涅(Inga Ruginiene)近期受訪聲稱，當初允許台灣設處時選擇「台灣代表處」名稱可能犯下重大錯誤，引起外界關注。外交部發言人蕭光偉今(10)日除重申代表處名稱為台立兩國共識外，也表示，目前雙方沒有就駐處名稱更改進行討論。

我國2021年11月在立陶宛開設「駐立陶宛台灣代表處」，成為歐洲首個以台灣為名設立的外館。立陶宛前年底大選後政黨輪替，現任總理魯吉尼涅近期受訪說，選擇「台灣代表處」名稱可能犯下重大錯誤，導致對中關係急遽惡化。

蕭光偉今日於外交部例行記者會重申，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，且目前雙方政府並未就駐處名稱更改進行討論。

蕭光偉表示，我國持續推動實質合作，希望創造互利互惠的實質經貿利益，也盼能深化兩國民主經濟韌性，我國將持續與立陶宛保持密切溝通協調。

