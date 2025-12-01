現任端政績 新人搶席次

115年地方公職人員選舉倒數不到1年，新北市因原住民人口增長，平地原住民議員預計從3席增為4席，山地原住民議員由1席成長為2席，最終仍待選委會公告。由於席次將增加，各政黨提前布局，選情較往年更為激烈，現任議員們強調政績、原民議題優先，以迎接新人挑戰。

民進黨平原議員蘇錦雄Paylang．Caya坦言，即便平地席次從3席變為4席，民進黨也不會多提名，因為傳統上原民選區仍以國民黨勢力較強，民進黨在平原的票源本就有限。「第2席空間不大，票不夠，硬提名只會一起落選。上次選舉大家的票都很接近，差50幾票而已。」

蘇錦雄估未來席次增加後，當選門檻約落在1500票，但真正困難的是「族群廣、區域大、語言多、服務面積極大」，候選人必須同時熟悉阿美、排灣、泰雅等不同族群的需求。愈來愈多年輕人想投入政治是好事，但站在現任角度仍希望「穩住基本席次」。選戰策略以深入基層為主，「有人在哪裡，我們就跑到哪裡。選民服務是基本，幫過人，人家自然會記得你。」

無黨籍平原議員宋雨蓁Nikar．Falong說，無黨籍的身分讓她更沒有包袱，能直接回應族人期待。「族人最看重的是候選人特質、互動程度、家族與部落關係，政黨影響不再像過去那麼強。」

面對族人散居、族群多元的選區特性，她分析，傳統原民選舉以陸戰為主，但如今空戰比重大幅提升，3C普及讓社群宣傳更重要，「訊息要有趣、好懂、能引起討論，族人才會看到。」

無黨籍山原議員馬見Lahuy．Ipin認為，席次擴增是新北原住民族代表性「終於追上人口現實」的重要一步。全國約十分之一原住民居住在新北，過去山原、平原合計僅4位議員，與實際人口不符。面對選戰，他強調不靠政黨包裝，「族人支持的不是政黨，是你有沒有真的把原民議題放第一。」