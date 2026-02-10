即時中心／顏一軒、許雯絜報導

民進黨台北市議員洪婉臻今（10）日壓線前往台北市黨部登記競選參選連任。她表示，「初心不變，我是菜市場的女兒，也是為您奔波的婉臻，作為代議士，我心裡想著的是，絕對不能讓大家失望」。





洪婉臻指出，很多人說政治是條辛苦的路，但對她來說，從政都不及仍在市場打拚的爸媽、以及基層努力拼搏的鄉親辛苦；她沒派系的奧援，亦無政治二代的光環，我唯一的人生註記就是「菜市場女兒」，這是我最驕傲的勳章。

廣告 廣告

她說，在攤位間長大的日子，「讓我深刻體會到基層生活的酸甜苦辣，看見長輩們為了討生活而承受的不公，這正是婉臻在議會質詢、為民發聲的動力」。

洪婉臻強調，中正、萬華從來不只是地圖上的選區，而是養育她成長、伴我茁壯的家。這3年多來自己始終戰戰兢兢，把一天當作三天來用，就為了回報這份沉甸甸的信任；從市場的女兒到能為家鄉捍衛權利的議員，這一路走來，如果沒有大家的扶持，她無法獨自完成，現在依舊要拜託您，緊牽著她的手，幫她「顧好電話」。

她不諱言，現任沒有優先、也沒有如外界說得穩上。選情非常緊繃，三月即將展開黨內初選，這是一場實力與意志的考驗，「我要懇請每一位鄉親，務必顧好婉臻，讓這份最懂基層、最有溫度的聲音，未來能持續陪伴著大家」。

最後，她要拜託大家 「如果您接到民調電話，請耐心的聽完，且不管對方問幾次，都請您堅定的說出『唯一支持洪婉臻』；您的支持，是讓婉臻能繼續為這片土地奮鬥下去的重要理由，拜託再拜託」。

根據民進黨公告，台北市第五選區（中正、萬華）議員初選預計將提名4席（含女性保障）議員參選人；除了現任議員劉耀仁、洪婉臻爭取出線競選連任外，還包含聲勢頗高的媒體人馬郁雯、全民運動推廣協會理事長康家瑋與政治評論員張銘祐競逐。

原文出處：快新聞／現任絕無優先穩上！洪婉臻壓線登記拚連任 懇託選民幫忙「顧好電話」

更多民視新聞報導

"世紀血案"疑指史明是凶手 史明基金會駁:不容國共聯手抹黑

陳怡君涉詐領助理費！一審被判7年10月 檢認「量刑過輕」提上訴

高金素梅涉「反滲透法」遭調查 疑選舉經費中有中國資金

