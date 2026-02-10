現任絕無優先穩上！洪婉臻壓線登記拚連任 懇託選民幫忙「顧好電話」
即時中心／顏一軒、許雯絜報導
民進黨台北市議員洪婉臻今（10）日壓線前往台北市黨部登記競選參選連任。她表示，「初心不變，我是菜市場的女兒，也是為您奔波的婉臻，作為代議士，我心裡想著的是，絕對不能讓大家失望」。
洪婉臻指出，很多人說政治是條辛苦的路，但對她來說，從政都不及仍在市場打拚的爸媽、以及基層努力拼搏的鄉親辛苦；她沒派系的奧援，亦無政治二代的光環，我唯一的人生註記就是「菜市場女兒」，這是我最驕傲的勳章。
她說，在攤位間長大的日子，「讓我深刻體會到基層生活的酸甜苦辣，看見長輩們為了討生活而承受的不公，這正是婉臻在議會質詢、為民發聲的動力」。
洪婉臻強調，中正、萬華從來不只是地圖上的選區，而是養育她成長、伴我茁壯的家。這3年多來自己始終戰戰兢兢，把一天當作三天來用，就為了回報這份沉甸甸的信任；從市場的女兒到能為家鄉捍衛權利的議員，這一路走來，如果沒有大家的扶持，她無法獨自完成，現在依舊要拜託您，緊牽著她的手，幫她「顧好電話」。
她不諱言，現任沒有優先、也沒有如外界說得穩上。選情非常緊繃，三月即將展開黨內初選，這是一場實力與意志的考驗，「我要懇請每一位鄉親，務必顧好婉臻，讓這份最懂基層、最有溫度的聲音，未來能持續陪伴著大家」。
最後，她要拜託大家 「如果您接到民調電話，請耐心的聽完，且不管對方問幾次，都請您堅定的說出『唯一支持洪婉臻』；您的支持，是讓婉臻能繼續為這片土地奮鬥下去的重要理由，拜託再拜託」。
根據民進黨公告，台北市第五選區（中正、萬華）議員初選預計將提名4席（含女性保障）議員參選人；除了現任議員劉耀仁、洪婉臻爭取出線競選連任外，還包含聲勢頗高的媒體人馬郁雯、全民運動推廣協會理事長康家瑋與政治評論員張銘祐競逐。
原文出處：快新聞／現任絕無優先穩上！洪婉臻壓線登記拚連任 懇託選民幫忙「顧好電話」
更多民視新聞報導
"世紀血案"疑指史明是凶手 史明基金會駁:不容國共聯手抹黑
陳怡君涉詐領助理費！一審被判7年10月 檢認「量刑過輕」提上訴
高金素梅涉「反滲透法」遭調查 疑選舉經費中有中國資金
其他人也在看
東京在野黨「全滅」震撼！中產選民覺醒求強國 台灣人看清競合民主？
日本自民黨在總裁高市早苗的帶領之下，於本次眾議院選舉大勝，成功穩定執政基礎。政治評論員吳靜怡說，高市早苗把選戰打成民主示範，國民黨主席鄭麗文卻把台灣選舉拖進共產黨式亂局？
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
不願面對現實？高市早苗大勝！中國外交部崩潰喊：恣意妄為必遭人民抵制
日本首相高市早苗帶領的自民黨，在眾議院大選獨拿超過2/3的316席，加上執政盟友日本維新會，席次來到352席，且高市早苗更是以88.7%得票率輾壓對手，而反對「台灣有事」說的親中派眾議員岡田克也則落選了。對此，中國外交部今（9）日崩潰說這次選舉反映結構性問題以及趨勢值得深思，還稱，如果日本恣意妄為必將遭到日本人民的抵制，再次敦促日方撤回高市早苗涉台錯誤言論。
日本進入「高市獨強」時代！眾議院壓倒性大勝 全力推動鷹派3大支柱
日本第51屆眾議院選舉於8日揭曉…
41J肉聲／高市早苗創紀錄！自民黨單獨擁3分之2席次 史上最多
日本在本月8日舉行眾議院大選，雖然早上因大雪，投票率一度低落，但下午待下雪減緩後，投票人潮逐漸湧現，《共同社》報導指出，這次投票率應在56%。台灣時間晚間7時進行開票作業，開票約3小時後，日本首相高市早苗所屬的自民黨，以及維新會等小黨聯盟的票數，確定可以拿下國會3分之2席次。直到開票接近尾聲，自民黨單一黨就拿下3分之2席次，也創下自民黨自創黨以來獲得最多席次的一次，因此這可以說是高市早苗的大勝利，挽救自民黨在2024年選情的低迷氣氛。
軍購、關稅成未爆彈！李正皓獨家披露：國民黨內部壓力已到臨界點
[Newtalk新聞] 國民黨自從鄭麗文當選黨主席後，黨內路線一直備受質疑。對此，媒體人李正皓今（10）日自曝獨家消息，國民黨目前正承受極大內部壓力，從地方首長到立法院全面瀰漫焦慮氣氛，壓力核心直指「軍購與關稅是否持續擋下去」，藍營內部已開始出現明顯路線分歧。 李正皓指出，第一，部分本土藍、仍具政治前途的青壯派立委，對現行路線感到高度不安。相關人士認為，軍購事涉中華民國安全，關稅則是經濟議題，若同時擋下軍購與關稅，政治與經濟風險極高。最糟情境是，因阻擋軍購而遭美國總統川普課以懲罰性關稅，導致股市崩盤，進一步引發支持者強烈反彈，這是許多藍委難以承受的政治後果。 第二，李正皓透露，一名長期大力支持國民黨的「知識藍」重量級企業家，對目前國民黨路線表達極度憂慮。該企業家指出，過去國民黨的對外政策建立在「親美、友日、和中」三隻腳之上，如今卻只剩「和中」一條路。 他接著說，無論從國家利益或個人情感來看，反美、反日都不利於中華民國，而「三隻腳斷了兩隻」，政黨路線勢必失衡。因此，該企業家已開始私下遊說藍營友人，希望將國民黨路線拉回他所認為的「正途」。 第三，李正皓直指，藍營內部真正具有強烈意志、並願意
國民黨主席鄭麗文：新竹縣陳見賢絕對沒有球員兼裁判！絕對公平公正！
面對2026地方大選，國民黨台中市長、新竹縣長提名陸續發生爭議，鄭麗文上午接受直播節目《歷史易起SHOW》專訪，鄭麗文談及，這次台中市長提名不會走到初選，除非大家協商破局，才會自動進入初選模式，這也是目前新竹縣長提名的進度，因為當初協商的時候，立委徐欣瑩堅持要破局，那就自動進入初選，以行之有年的「七三比」，從當年連勝文參選台北市長，到徐巧芯、費鴻泰的立委提名之爭都是這樣，這是國民黨明文規定的，可以改，但要透過正常法定程序來改，也不會是這一次，不能比到一半才說遊戲規則要改。
吳瑟致觀點》交流還是統戰？這份民調告訴你：台灣人已不再輕易買單「國共敘事」
[Newtalk新聞] 今年2月初在北京召開的「國共智庫論壇」，表面上以「兩岸交流合作前瞻」為題，實際上卻在台灣社會引發高度爭議。 這場論壇從籌備、召開到事後對外宣稱的「共同意見」，不僅未能消弭社會疑慮，反而再次凸顯國共互動與台灣民主安全之間的結構性張力。中華亞太菁英交流協會日前公布的「國共智庫論壇大體檢」民調，正好提供一個重要視角，讓我們得以更清楚理解台灣社會如何看待這類政治性高度濃厚的「交流」。 台灣社會對兩岸交流的風險疑慮 這份民調反映出台灣社會對「國共智庫論壇」的三層核心態度，第一，民眾已不再接受去政治化的交流話術，對於國共互動的統戰性質有更高敏感度；第二，經濟、安全與民主價值在民意中已被視為不可分割的整體；第三，國防議題正在成為跨世代的共識基礎。 首先，近五成（48%）民眾不支持「國共智庫論壇」的舉辦，本身就是一項不容忽視的民意訊號。在民主社會中，交流並非原罪，但交流的對象、內容與政治脈絡，決定了社會能否給予信任；問題在於，國共智庫論壇從來不是單純的學術對話，而是建立在中共對台統戰戰略之中的政治互動。當北京持續以軍事威懾、外交打壓與法律戰對台施壓，卻同時透過國共平台塑造「兩岸
高市早苗率自民黨贏回眾院 國民黨：盼增進兩黨互信情誼
日本眾議院選舉今（8）日舉行正式投票，據日媒《NTV》截至當地時間晚間8時的出口民調，自民黨約為305席、日本維新會36席，已達「過半多數」233席，確保高市早苗首相提名與預算通過的最基本底線。國民黨也在晚間發布聲明稿恭喜高市早苗領軍的自民黨重回眾院穩定多數。
「李劉會」尚未登場！侯友宜、李四川先碰面了 兩人同桌還比讚引聯想
國民黨2026新北市長人選究竟是要推派誰出來選，其中有意參選的台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然，目前尚未正式碰面。不過，板橋里長聯誼會林榮彩主席今（8）日舉辦餐敘，新北市長侯友宜和李四川均出席還同桌，引發各界聯想。
蕭旭岑稱「國共論壇」做實事 王鴻薇示警：深思.警惕
台北市 / 綜合報導 兩岸國共黨智庫交流，日前落幕，國民黨副主席蕭旭岑今(10)日舉行記者會，發表成果，強調符合主流民意，但黨內自家立委王鴻薇發文，從日本選舉結果來看，中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風，面對年底大選，黨中央真的要深思，資深媒體人陳敏鳳更透露，藍營黨內人士，對黨中央路線不滿放話退黨，對此蕭旭岑駁斥，說這消息錯誤。國民黨副主席蕭旭岑說：「AI人工智能等，進行跟大陸的產官學界交流，我們到大陸去是站在台灣的主流民意。」舉行記者會，闡述國共智庫論壇成果，被解讀替鄭習會鋪墊，國民黨副主席蕭旭岑，強調實務交流符合「主流民意」，但現在黨內傳出雜音。自家立委王鴻薇發文，應該借鑑日本選舉走向，中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風，國民黨中央不應忽視，日本大選所傳達出的政治訊號，在2026年地方選舉，勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。相較於黨中央與中國交流，可能的地方選將，似乎更向美日靠近，立法院副院長江啟臣，日前才邀請AIT處長谷立言到台中參訪，也傳出台中市長盧秀燕有意訪美，資深媒體人陳敏鳳就透露，藍營黨內人士，對黨中央路線不滿，甚至放話退黨，而三月就是關鍵臨界點。資深媒體人陳敏鳳說：「是說三月份的問題會更嚴重了，黨員對現在的路線，私底下議論紛紛，說這個這樣子不對的話，他們就就離開就好了，所以這個隱含中，還是有一些危機存在。」國民黨副主席蕭旭岑說：「有新入黨的近萬人啦，怎麼會有退黨潮，敏鳳的消息可能要進一步核實。」蕭旭岑認為，黨中央與中國交流路線，不會影響地方選舉，同時強化民生議題，只不過黨內選將能否買單，後續引發的政治效應，還待觀察。 原始連結
日本眾院大選自民黨大勝！國民黨、朱立倫賀高市早苗 期許深化合作
日本8日舉辦眾議院選舉，根據日媒報導的開票結果，自民維新聯盟確定拿下超過2/3席次，國民黨稍早也發出聲明恭喜高市早苗；而前國民黨主席朱立倫同樣也發文祝賀。
爆高市早苗壓倒性大勝關鍵 蔡正元預言賴清德下一步：國民黨要小心了
日本眾議院改選昨（8）日揭曉結果，自民黨在總裁高市早苗的領軍下，以壓倒性優勢獲勝，執政聯盟橫掃超過三分之二的席次。對此，前立委蔡正元在節目《國際直球對決》分析，這場勝利象徵日本年輕人與女性選民的結構性轉向，他也預言，總統賴清德未來極可能化身「台版高市早苗」，採取更刺激、更激進的民族主義戰法，示警國民黨在年底大選必須極度小心。日本國會眾議院在新任首相高市早......
蕭旭岑稱谷立言只比科長大一點 鄭麗文竟稱：只是擔心下情能否如實上達
首次上稿：02/08 17:52更新時間：02/08 18:51（更新內文）即時中心／顏一軒、陳治甬報導國民黨副主席蕭旭岑6日接受媒體人王淺秋專訪時聲稱，「美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）在美國國務院（the U.S. State Department）體系中，只是比科長大一點而已，他搞不好連司長都還不是」，此言論引發軒然大波。對此，國民黨主席鄭麗文今（8）日回應，她擔心的是下情是不是能如實上達，而且重視每個與美方溝通的機會，美國也非常希望她能親自到華府，跟大家做更進一步深入的對話跟溝通。
日本眾議院選舉結果出爐 高市早苗吸納中間派、自民黨大勝
（國際中心／綜合報導）日本第51屆眾議院選舉結果出爐，由首相高市早苗率領的自由民主黨大獲全勝，最終拿下316席 […]
蕭美琴赴新竹視導空軍！頒發加菜金、自費購發熱衣
即時中心／温芸萱報導副總統蕭美琴今（9）日上午前往新竹地區慰勉空軍部隊，肯定官兵全天候堅守崗位的辛勞與付出。抵達後，蕭副總統先聽取任務簡報，了解官兵平時工作執行情形，並視導寢室及生活環境。她頒發加菜金，並自費購買發熱衣、砂鍋魚頭等補給品，表達對國軍弟兄姊妹的感謝與支持。蕭美琴副總統今日上午前往新竹地區勗勉空軍部隊，為全天候堅守崗位的空軍弟兄姊妹加油打氣，並慰勉他們的辛勞與付出。副總統抵達後首先聽取任務簡報，了解同仁平時工作執行情形並視導官兵寢室及生活環境，也頒發加菜金，並自費購買發熱衣、砂鍋魚頭等補給品慰勞辛苦的國軍弟兄姊妹，感謝他們堅守崗位、全年無休地保衛國家。包括國家安全會議諮詢委員劉得金、副秘書長林飛帆及空軍司令部參謀長李慶然等亦陪同出席今日行程。原文出處：快新聞／蕭美琴赴新竹視導空軍！頒發加菜金、自費購發熱衣 更多民視新聞報導韓國瑜護航李貞秀！吳思瑤轟：保護「中國」立委、與台灣人為敵韓國瑜擺爛護航？內政部：仍未收到立院函文「李貞秀辦理喪失中國籍證明」《世紀血案》改編林宅血案大翻車 姚文智示警：暫時被擋住但未來呢？
她被高市親自碾壓! 日共候選人遭痛擊 76%日民認無須改善中日關係
[Newtalk新聞] 第 51 屆日本眾議院選舉於今（9）日上午完成全部 465 席次確認。開票結果顯示，自民黨一舉拿下 316 席，不僅單獨跨越三分之二修憲門檻，也創下戰後單一政黨最高議席紀錄，取得壓倒性勝利。在野勢力則全面潰退，由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟僅獲 49 席，與選前聲勢形成強烈反差。 多家日本電視台在投票前曾預測反對黨有望重挫由高市早苗領軍的執政陣營，但最終開票結果與預測明顯落差，引發輿論質疑部分媒體民調與推估準確度，相關評論在網路上迅速發酵。 多家日本電視台在投票前曾預測反對黨有望重挫由高市早苗領軍的執政陣營，但最終開票結果與預測明顯落差。 圖:翻攝自X帳號@harukaawake 選後輿情調查亦顯示，日本選民對外交路線態度趨於保守，有日本新聞民調指出，高達 76％ 受訪者認為「沒有必要改善中日關係」，被視為本次選舉後的重要政治風向指標之一。 有日本新聞民調指出，高達 76％ 受訪者認為「沒有必要改善中日關係」。 圖:翻攝自X帳號@qingshan000 備受關注的高市早苗在奈良選區以懸殊差距勝出，取得 12 萬 5,805 票、得票率達 85.2％，大幅
藍營該清理戰場了
「台美對等貿易協定」將拚農曆年前完成簽署，美方近期也加大對我國防特別預算的施壓力道，儘管政府未說明兩者是否「綁在一起」，卻顯然相互影響。在野黨與其繼續杯葛，不如火速清理戰場，全力面對2026地方選舉以及未來國際局勢的挑戰。
洪耀南專欄：日本戰後迎來「早苗維新」的變局
洪耀南／淡江大學外交與國際關係學系助理教授、台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長
陳培瑜列重大事件：藍白賣國沒有停歇，我們也不能鬆懈
民進黨立委陳培瑜今（10）天列出幾則重大新聞事件直言，如果把時間順序攤開來看會發現這些事情之間的關係——北京習近平獨裁政府的態度其實非常清楚：對反對者重判；對異議者清算；對民主以恐懼管理，毫不遮掩。在台灣，藍白兩黨的在地協力者是如何搭配操作的呢？「休會期間，藍白賣國沒有停歇，我們也不能鬆懈」。