現在台灣房地產到底怎麼樣？486先生四個字總結「有價無量」

現在台灣房地產到底怎麼樣？電商企業家486先生陳延昶今（14）天撰文指出，他的總結就四個字：「有價無量。」白話一點說就是：「房子還是很貴，但根本沒什麼人買賣。」

486先生陳延昶，房子還是很貴，但根本沒什麼人買賣。（圖／翻攝自486臉書）

486先生寫道，今年第四季最有感的變化就是「量」縮水到極致。整體交易量： 預估全年買賣移轉棟數只有 25.6 萬棟，創下近九年新低。所以看的出來現在這現象就是交易量少了，想賣的人賣不掉，想買的人都在等降價！然後預售屋是今年最慘，交易量比去年同期暴跌 75%！

為何預售屋這麼慘？因為打房政策成功趕走了投資客，市場流動性幾乎乾涸。486先生指出，所以看的出來，以前的房市都是那些該死的白爛投資客在那炒作！另外就是為什麼自住客不進場？因為銀行現在超硬！利息變貴了，平均房貸利率升到 2.44%，這是他看從金融海嘯後的最高點！每個月的房貸支出壓力直接翻倍。自備款需要更多，因為銀行平均核貸成數降到 71% 的新低。

但我們來看這現象，就是交易量慘，但房價並沒有全面崩潰！這就是市場矛盾的地方。486先生指出，價值不跌反升，雖然利息高，但銀行對房子的「鑑估價值」反而創下1,453萬元的歷史新高！也就是土地、工資成本居高不下，房價底部硬是被撐住。

486先生說，他的個人建議是：如果你是剛需自住，現在是個可以「慢慢挑」的好時機，但請務必備足你的高額自備款，並且精挑細選地段優良、抗跌性強的產品，別期待房價會全面大跳水！

所以對於真的想買房子來自住的朋友。現在房子一樣可以一起去看，沒關系。如果喜歡你就大膽的出價。反正討價還價就是這樣。你喊7折，我喊9折，然後大家加起來除以2變成8折成交。這就是討價還價。

486先生也直言，但是有些屋主一聽到買方喊7折就覺得被侮辱，被羞辱了，很硬的拒絕去談，所以房子就賣不掉。因此他也奉勸一些想要賣屋求現的屋主，討價還價本來就是一種藝術，有人喊價，哪怕是喊5折喊6折，先不別動怒，畢竟有人喊價，你就要很感謝了，在今天的這個時機。一個要拉價一個要壓低，就看誰的本事。

「你看8年前我在民生社區買了這個權狀71坪的房子，屋主開5500萬，我出4400萬。討價還價了半年。最後被我4400買到萬。為什麼？因為我以前當業務被人殺價殺了一輩子。所以我深深知道如何殺價，只是我平常不願意殺而已」。

到底是現在年底去看房子好，還是明年再去看房子好？486先生說，其實看房子隨時都要一直看。看到真的有喜歡有心動，你就大膽去跟他出價。屋主如果真的缺錢，他願意賣你，你是不是就賺到了？那如果談不攏，大家也無所謂交個朋友。

然後最近又看到一些建商又在那邊批評政府大方太急躁，幅度太大、太粗暴。486先生批評，天底下哪有賣不掉的房子，只有賣不掉的價格。「現在建商絕對會導風象，會唉甚麼政府打房太粗爆甚麼的，大家如果網路看到，絕對要去留言痛罵他們，絕對別被導風象。跟他們輸贏！」

486先生也說，明年上半年他不認為房價會反彈。現在看到一些人在釋放一些風向說，今年年底房價已經開始止跌回溫了。「我告訴各位那都是虎爛」。大家現在都沒人買房子，憑什麼房價會反彈？推出讓建商利多的消息。因為打房已經是全國所有人民所希望的。所以，明年完全沒有讓房價上漲的利多消息。因此要買房的朋友，大家絕對不要慌。

