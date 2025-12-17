現在年輕人不會1技能 他感嘆太沒用反被嗆「老人臭」：隔著螢幕都聞到

一名網友感嘆現在年輕人都不會針線活，算不算是生活白癡。（圖：shutterstock／達志）

網路世代發達，年輕人出門不帶現金，不常手寫，甚至就連日常物品都用網購，就有人感嘆現在年輕人連以前最基本的「針線活」都不會了，不是丟給外面修，就是直接扔掉買新的，根本是生活白癡，未料文章一出卻被罵「老人臭味都飄出來了」。

原PO在PTT男女版上發文「現在年輕人幾乎不會縫東西？」表示指的就是最簡單針線活，例如褲子鈕扣掉了，或是環保袋的提把斷了，布料上破洞，全都不會處理，不是拿給家人縫，就是放假的時候花錢拿去給外面店家用，甚至丟掉買新的。

他詢問，現在40歲以下的人不分男女，是不是連這種簡單的針線活都不會？雖然國中家政課可能有教，但之後沒碰高機率就會忘光，這樣是不是生活白癡？或者公主病、王子病？男女交往期間發現對方連基礎縫紉都不會，難道不會影響感情嗎？

鄉民們紛紛留言：「有當過兵的應該都會吧」、「男女點在哪？」、「成本問題吧，自己縫花的時間可以做很多事，時間也算成本啊」，許多人則嗆原PO觀念老舊：「老人臭都飄出來了，隔著螢幕也能聞到」、「環保袋一個才10元，是修補個鬼」、「拿給別人縫才幾十元又縫的好看，幹嘛自己縫」、「自己縫還要準備針線盒，萬一釦子掉了還不知道去哪找，找外面最多20元又快又好看，為何不能」、「真的老人臭，你怎不說現在年輕人都不會生火打獵」、「你也好笑，為什麼不自己種米來吃，浪費一堆錢買米」、「為什麼會針線活也能秀優越感」。

