現在年輕人幾乎不會這項技能 鄉民驚訝：算生活白痴？

現在的年輕人似乎越來越不會基礎縫紉的技能，有鄉民好奇提問，「這樣算是生活白痴，或者公主病王子病嗎？」（示意圖，取自pexels）

台灣過去年代資源少、生活較為困苦，像是衣服、褲子等很常縫縫補補繼續穿。不過隨著時代不同，加上快時尚服飾品牌崛起後，現在的年輕人似乎越來越不會基礎縫紉這項技能，有位鄉民在PTT好奇詢問，「這樣算是生活白痴，或者公主病王子病嗎？」

有位鄉民近日在PTT男女板po文，好奇詢問「現在年輕人幾乎不會縫東西？」原po舉例表示，像褲子鈕扣掉了、環保袋提把斷掉了、布上有一個破洞等等，全部都不會用，不是給媽媽用，就是放假的時候拿出去給外面用，不然就是全部丟掉換新的超浪費。

原po接著更疑惑，現在40歲以下的年輕人，是不是不管男生、女生，「這種超簡單的針線活大部分人都不會？」原po補充表示，國中家政課可能會教，但這既能只要沒碰高機率會忘光。最後原po好奇反問，「這樣算是生活白痴，或者公主病王子病嗎？」「兩性在交往期間，如果無意間發現對方完全不會基礎縫紉，會不會影響對對方的評價？」

該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「付錢給專業的做 就好了」「這種小事給鐘點家事人員處理就好了」「自己縫還要準備針線盒，萬一釦子掉了還不知道去哪找」「成本問題，你自己逢的時間去賺錢買都比較划算」「真的老人臭 你怎不說現在年輕人都不會生火打獵」「拿給別人縫才幾十元又縫的好看，幹嘛自己縫」。

