現在換電腦CP值最高！5折螢幕限量搶，Acer x 電暖器聯合品牌週，最高回饋萬元起！

近期記憶體市場因AI伺服器需求強勁，各類型商品開始出現缺貨潮，像是電腦設備的GPU、SSD均因市場貨況關係，紛紛開始調整售價，想要換新電腦設備不妨趁年底這一波購物平台雙12檔期，趁價格尚未全面漲幅前，採購最有CP值的設備！12/8-12/14acer與電暖器精選品牌聯合歡慶雙12，心動不如法上行動，陪你一起暖暖過冬天～

12/8-12/14 Acer x 電暖器聯合品牌週，直降1712起，再抽萬元好禮。（圖片來源：Yahoo購物中心）

12/8-12/14 Acer x 電暖器聯合品牌週 優惠整理：

12/8-12/14Yahoo購物中心全站單日消費滿3000送10%購物金

12/1-12/31使用uniopen聯名卡於Yahoo購物中心消費登錄最高回饋12%

12/8-12/14每天晚上11-12點深夜加碼，滿20000送1000購物金

12/8-12/14 Acer 筆電/桌機 加碼 滿17000送10%超贈點， 滿25000送12%超贈點

12/8-12/14 Acer 螢幕加碼 滿2588送12%超贈點

12/12 Acer 筆電/桌機 加碼整點限量，滿15000登記送1212超贈點

12/1-12/31 買北方電暖器抽1212超贈點

12/1-12/31 買禾聯電暖器滿1212登記送OPEN POINT點數120點

12/1-12/31 指定電暖器快速到貨，滿2件再享95折

活動一次看

1.Acer 宏碁 Aspire Lite AL15-33P-31JK 15.6吋筆電(C3-N355/8GB/512GB/Win11)

原價15900 特價 12611 (活動走期12/8-12/14)

入門萬元文書筆電Aspire Lite 15，具有15.6吋16:9 Full HD廣視角霧面螢幕、支援IPS技術、83.6%屏占比，視野遼闊清晰；擁有輕薄典雅1.43kg、18mm薄型機身，行動使用自如，；搭載Intel® Core 3 N355處理器，及內建Windows 11 Home，鍵盤附設Copilot按鍵，一鍵進入AI智能；記憶體為8GB RAM及512G SSD儲存空間，十分實用！

點我購買🛒

Acer 宏碁 Aspire Lite AL15-33P-31JK 15.6吋筆電，輕巧高CP值筆電。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.Acer 宏碁 Revo Box RB101 迷你桌機 (N4500/4GB/128GB/Win11 Pro)

原價5790 特價 5612 (活動走期12/8-12/14)

現代人生活工作步調快速，電腦設備需求多，但能擺放空間有限，不佔空間的設備成為現代人首選，「Acer Revo Box RB101」迷你電腦搭載Intel N4500處理器與4G DDR4記憶體，無論工作或娛樂需求都能流暢地完成，小於1公升、輕於1公斤的小巧造型，完美融入室內空間，享受充滿美感的生活空間，最高可支援三個螢幕連結，螢幕畫質可支援到4K高解析！插孔配置USB、type-c、type-A、HDMI，各種設備皆可輕易連接！

點我購買🛒

Acer 宏碁 Revo Box RB101 迷你桌機 (N4500/4GB/128GB/Win11 Pro)，小體積不佔空間。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3.Acer 宏碁 N50-650 十三代10核獨顯電競桌上型電腦(i5-13400F/16G/512GB/RTX4060/Win11)

原價36,900 特價 27,900 (結帳驚喜價，活動走期12/8-12/14)

如果你是一位硬核玩家，這台 N50-650 電競桌機就是你征服遊戲世界的利器！它內建 NVIDIA GeForce RTX™4060 獨立顯卡，讓你享受最流暢、最細緻的遊戲畫面。支援上蓋無線充電功能，讓你在激烈對戰之餘，也能輕鬆為手機補充電力。強悍的 Intel i5-13400F 處理器與 16G 記憶體，保證你在遊戲和影音剪輯時都能冷靜穩穩輸出。

點我購買🛒

Acer 宏碁 N50-650 十三代10核獨顯電競桌上型電腦，超值優惠價格！（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.Acer 宏碁 KG271 X1 27型200Hz電競螢幕 AMD FreeSync Premium

原價4,990 特價 3,188 (結帳驚喜價，活動走期12/8-12/14)

如果你熱愛極致視覺的震撼感，這台絕對是你的戰鬥夥伴。200Hz 超頻刷新率 + 1ms反應時間，讓每次滑鼠移動、每次敵人現身都毫無延遲；搭配 IPS 面板 與 HDR10 支援，畫面亮度與色彩層次全面升級——無論是打 Game、剪片、還是追劇，都像是坐在 IMAX 廳裡看專屬自己的劇場。這款電競螢幕不僅支援 DP／HDMI 雙輸入，還能完美對應高階顯示卡輸出，對追求「流暢＋真實」畫面的玩家來說，是入手不後悔的年度神機。

點我購買🛒

Acer 宏碁 KG271 X1 27型200Hz電競螢幕 AMD FreeSync Premium，遊戲玩家推薦選購！（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.韓國甲珍 變頻式恆溫電熱毯 (雙人) KR3800J/KR3900J

原價1,689 結帳驚喜價 1,111 (活動走期12/8-12/14)

氣溫逐漸降低，電熱毯是冬天的好幫手！來自韓國品牌甲珍的電熱毯，有7段溫度恆溫可供調整，雖是插電使用，一點也不用擔心耗電，因為是變頻式供電，並且有安全自動斷路保護。如果髒污了也不用擔心，可搓洗以及機洗都沒問題！並且有3年保固 (2年保固+1年保固(需上官網登錄)，今年冬天晚上睡覺不再手冷腳冷就靠這個電熱毯！

點我購買🛒

韓國甲珍 變頻式恆溫電熱毯 (雙人) ，冬天必備神器！（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.大同 機械立式碳素電暖器(MAH-C3024WA)

原價1,690 特價 1,199 (活動走期12/8-12/14)

說到台灣最具代表性的家電品牌，大家一定會說出大同，老字號家電品牌，不只有電鍋系列產品，也有超實用的電暖器產品！這款直立式的電暖器，非常的輕巧不佔空間，使用碳素加熱燈，不緊可以瞬間加熱，透出的光線也是非常的柔和，也不用擔心太輕容易傾倒會有安全問題，因為本身有內建傾倒偵測，只要傾倒就會自動斷電！適合放在家裡的每個角落，隨時都是暖呼呼！

點我購買🛒

大同 機械立式碳素電暖器(MAH-C3024WA) ，溫暖家中每個角落。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.日本KOIZUMI 迷你人體感應陶瓷電暖器 KPH-G621 / PTC陶瓷加熱 人體感應偵測 智慧節能

原價1,990 特價 1,212 (活動走期12/8-12/14)

來自日本300年品牌KOIZUMI，高顏值又小巧的迷你電暖器，內建人體感應裝置，在活動範圍內自動偵測運轉，當離開活動範圍後2分鐘會停止運行，可有效地省電。整體重量僅1.2kg，上方的提把設計讓人非常容易攜帶移動，溫度調節共有三段設計，機身背面為可拆式，非常方便清潔使用。

點我購買🛒

日本KOIZUMI 迷你人體感應陶瓷電暖器 KPH-G621 ，小巧便攜，瞬間溫暖。（圖片來源：Yahoo購物中心）