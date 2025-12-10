現在換電腦CP值最高！5折螢幕限量搶，Acer x 電暖器聯合品牌週，最高回饋萬元起！
近期記憶體市場因AI伺服器需求強勁，各類型商品開始出現缺貨潮，像是電腦設備的GPU、SSD均因市場貨況關係，紛紛開始調整售價，想要換新電腦設備不妨趁年底這一波購物平台雙12檔期，趁價格尚未全面漲幅前，採購最有CP值的設備！12/8-12/14acer與電暖器精選品牌聯合歡慶雙12，心動不如法上行動，陪你一起暖暖過冬天～
12/8-12/14 Acer x 電暖器聯合品牌週 優惠整理：
12/8-12/14Yahoo購物中心全站單日消費滿3000送10%購物金
12/1-12/31使用uniopen聯名卡於Yahoo購物中心消費登錄最高回饋12%
12/8-12/14每天晚上11-12點深夜加碼，滿20000送1000購物金
12/8-12/14 Acer 筆電/桌機 加碼 滿17000送10%超贈點， 滿25000送12%超贈點
12/8-12/14 Acer 螢幕加碼 滿2588送12%超贈點
12/12 Acer 筆電/桌機 加碼整點限量，滿15000登記送1212超贈點
12/1-12/31 買北方電暖器抽1212超贈點
12/1-12/31 買禾聯電暖器滿1212登記送OPEN POINT點數120點
12/1-12/31 指定電暖器快速到貨，滿2件再享95折
1.Acer 宏碁 Aspire Lite AL15-33P-31JK 15.6吋筆電(C3-N355/8GB/512GB/Win11)
原價15900 特價 12611 (活動走期12/8-12/14)
入門萬元文書筆電Aspire Lite 15，具有15.6吋16:9 Full HD廣視角霧面螢幕、支援IPS技術、83.6%屏占比，視野遼闊清晰；擁有輕薄典雅1.43kg、18mm薄型機身，行動使用自如，；搭載Intel® Core 3 N355處理器，及內建Windows 11 Home，鍵盤附設Copilot按鍵，一鍵進入AI智能；記憶體為8GB RAM及512G SSD儲存空間，十分實用！
2.Acer 宏碁 Revo Box RB101 迷你桌機 (N4500/4GB/128GB/Win11 Pro)
原價5790 特價 5612 (活動走期12/8-12/14)
現代人生活工作步調快速，電腦設備需求多，但能擺放空間有限，不佔空間的設備成為現代人首選，「Acer Revo Box RB101」迷你電腦搭載Intel N4500處理器與4G DDR4記憶體，無論工作或娛樂需求都能流暢地完成，小於1公升、輕於1公斤的小巧造型，完美融入室內空間，享受充滿美感的生活空間，最高可支援三個螢幕連結，螢幕畫質可支援到4K高解析！插孔配置USB、type-c、type-A、HDMI，各種設備皆可輕易連接！
3.Acer 宏碁 N50-650 十三代10核獨顯電競桌上型電腦(i5-13400F/16G/512GB/RTX4060/Win11)
原價36,900 特價 27,900 (結帳驚喜價，活動走期12/8-12/14)
如果你是一位硬核玩家，這台 N50-650 電競桌機就是你征服遊戲世界的利器！它內建 NVIDIA GeForce RTX™4060 獨立顯卡，讓你享受最流暢、最細緻的遊戲畫面。支援上蓋無線充電功能，讓你在激烈對戰之餘，也能輕鬆為手機補充電力。強悍的 Intel i5-13400F 處理器與 16G 記憶體，保證你在遊戲和影音剪輯時都能冷靜穩穩輸出。
4.Acer 宏碁 KG271 X1 27型200Hz電競螢幕 AMD FreeSync Premium
原價4,990 特價 3,188 (結帳驚喜價，活動走期12/8-12/14)
如果你熱愛極致視覺的震撼感，這台絕對是你的戰鬥夥伴。200Hz 超頻刷新率 + 1ms反應時間，讓每次滑鼠移動、每次敵人現身都毫無延遲；搭配 IPS 面板 與 HDR10 支援，畫面亮度與色彩層次全面升級——無論是打 Game、剪片、還是追劇，都像是坐在 IMAX 廳裡看專屬自己的劇場。這款電競螢幕不僅支援 DP／HDMI 雙輸入，還能完美對應高階顯示卡輸出，對追求「流暢＋真實」畫面的玩家來說，是入手不後悔的年度神機。
5.韓國甲珍 變頻式恆溫電熱毯 (雙人) KR3800J/KR3900J
原價1,689 結帳驚喜價 1,111 (活動走期12/8-12/14)
氣溫逐漸降低，電熱毯是冬天的好幫手！來自韓國品牌甲珍的電熱毯，有7段溫度恆溫可供調整，雖是插電使用，一點也不用擔心耗電，因為是變頻式供電，並且有安全自動斷路保護。如果髒污了也不用擔心，可搓洗以及機洗都沒問題！並且有3年保固 (2年保固+1年保固(需上官網登錄)，今年冬天晚上睡覺不再手冷腳冷就靠這個電熱毯！
6.大同 機械立式碳素電暖器(MAH-C3024WA)
原價1,690 特價 1,199 (活動走期12/8-12/14)
說到台灣最具代表性的家電品牌，大家一定會說出大同，老字號家電品牌，不只有電鍋系列產品，也有超實用的電暖器產品！這款直立式的電暖器，非常的輕巧不佔空間，使用碳素加熱燈，不緊可以瞬間加熱，透出的光線也是非常的柔和，也不用擔心太輕容易傾倒會有安全問題，因為本身有內建傾倒偵測，只要傾倒就會自動斷電！適合放在家裡的每個角落，隨時都是暖呼呼！
7.日本KOIZUMI 迷你人體感應陶瓷電暖器 KPH-G621 / PTC陶瓷加熱 人體感應偵測 智慧節能
原價1,990 特價 1,212 (活動走期12/8-12/14)
來自日本300年品牌KOIZUMI，高顏值又小巧的迷你電暖器，內建人體感應裝置，在活動範圍內自動偵測運轉，當離開活動範圍後2分鐘會停止運行，可有效地省電。整體重量僅1.2kg，上方的提把設計讓人非常容易攜帶移動，溫度調節共有三段設計，機身背面為可拆式，非常方便清潔使用。
其他人也在看
舒華同款必收！SKECHERS品牌日大手筆祭雙重折扣 最殺清單一次看
每到年底就有今年一定要換一雙新鞋的念頭！但最近物價漲翻，買鞋還要斤斤計較划不划算，SKECHERS一直以超輕量、好走不咬腳、支撐度優秀聞名，不管是通勤、跑步、出國行程還是久站上班族，都能找到最適合足型的款式，之前捨不得出手的人看過來～這波SKECHERS 品牌日真的非常優惠，狂到不講會內傷，不只正價商品全面 8 折、還能領券再打 9 折，等於直接雙重折上折，買越多省越多，單筆滿 5,000 元還能再送路跑毛巾或腰包，全系列比平常便宜，還送這麼多滿額贈，完全是年底補貨最佳時機！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Yahoo年度熱銷「3C、家電」曝光！Switch 2只排第二「冠軍玩家超想要」
Yahoo購物中心依站內「銷量、瀏覽量、搜尋量」做加權綜合排名，盤點出今年8款3C科技與家電年度TOP榜單。其中Switch 2聲量驚人卻只拿下第二名，冠軍由玩家最想帶回家的PS5 Pro奪下。家電部分因為台灣天氣普遍潮濕，讓日立擁有1級能效的除濕機RD-14FR成為冠軍，除了可以除濕也能乾燥衣物，一機多用，同時還有美髮神器、空氣清淨機與微波爐通通上榜。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
年末便宜機票最終回！易遊網雙12暖身、長榮日本機票6,666元限量搶！
搶攻「雙12」商機，易遊網推出「雙12暖身慶」，即日起祭出機票優惠搶先開跑，不僅有長榮航空獨家66折起的超優票價搶市，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要6字頭！而12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有備受消費者期待的限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版（含大阪環球影城門票）」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,212元等多項優惠，涵蓋機票、交通票券、飯店到各式人氣行程，預計將帶動年末最後一波旅遊買氣。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雙12優惠2025全攻略：飯店$12「這天開搶」、北海道星野渡假村4折起｜iHerb全站輸碼76折、Dyson洗地吸塵器現省破萬｜Longchamp人氣美包下殺5折【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025年末最強雙12購物節來臨！「揪愛Mei」整理30家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！Trip.com祭出12元飯店訂房價、KKday人氣樂園買1送1、iHerb全站輸碼76折、恆隆行Dyson洗地吸塵器限高省萬元...各品牌資訊不斷更新，一篇掌握12月所有優惠！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 2
聖誕跨年泡湯趣！2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...雙12限時折扣湯券買1送1、下殺49折
聖誕節與跨年期間，台灣各大溫泉區及飯店多會推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握年末難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
威力彩頭獎保證2億！3生肖財富之路順暢 意外之財不斷
威力彩今（8）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴這段期間財富之路順暢，正財、偏財都會有收穫，錢包越來越鼓。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出
10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 9
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 317
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
日職／12強說輸台灣當投手！辰己涼介提FA卻沒人理 球隊顧慮言行不可控
去年12強曾誓言「如果輸台灣就轉投手」的日職樂天金鷲外野手辰己涼介，休賽季行使自由球員（FA）權利，然而至今卻傳出，沒有球隊有意願網羅，日媒提到許多球隊對於辰己涼介不可控的言行，以及未來有意旅外有所顧慮。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 10
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 424
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 3
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 214
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 137
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 66
網友造謠徐巧芯「論文抄襲」！身份曝光慘了
[NOWnews今日新聞]有一名網友今（9）日在社群平台Threads上發文指出，回頭看徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚，質疑媒體的公平性，不料卻遭國民黨立委徐巧芯親自留言，稱自己...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 351
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 82