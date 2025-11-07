現在放棄還太早！COP30峰會前，科學家揭「重返 1.5°C 路徑」 本世紀末仍可逆轉氣候危機

全球暖化已連續兩年突破 1.5°C 的紅線，但最新的評估報告仍為人類帶來一絲希望的訊號。「氣候分析組織」（Climate Analytics）指出，若各國政府能採取果斷的合作行動，快速擴大再生能源規模、加強碳移除技術，並對交通、供暖和工業等產業部門進行大規模電氣化，世界仍有機會重返 1.5°C 的目標。《衛報》稱，隨著第 30 屆聯合國氣候變化大會（COP30）10 日即將在巴西貝倫舉行，報告呼籲各國政府迅速加強氣候政策，將人類從持續逼近的氣候崩潰邊緣拉回。

希望的訊號：再生能源、電氣化帶來扭轉機會

2015 年，《巴黎協定》設定將全球暖化控制在工業化前 1.5°C 以內。然而，全球平均氣溫已經連續 2 年超出了這個限制，這項事實對人類文明發出了嚴峻的警告。儘管前景堪憂，氣候分析組織的研究仍提供了一份充滿希望的路線圖：將全球暖化峰值在 2050 年前控制在 1.7°C，並在本世紀末（2100 年）成功將溫度降回 1.5°C 以下。要實現這一目標，有賴於三大關鍵行動：

能源革命加速： 各國政府必須快速擴大再生能源的使用規模。 關鍵部門電氣化： 對包括交通、供暖和工業在內的關鍵部門進行大規模電氣化。 碳移除技術（carbon removal technologies）： 逐步淘汰化石燃料，並同時使用碳移除技術從大氣中吸收二氧化碳。

然而，我們曾超過 1.5°C 所造成的破壞並不會被一筆勾銷。科學家們尤其擔憂幾個可能被觸發的關鍵臨界點（tipping points）：包括格陵蘭冰蓋的融化加速，以及作為地球重要碳匯（carbon sink)的亞馬遜雨林，可能因為暖化而轉為向大氣釋放碳的碳源。目前尚不清楚這些事件何時會發生，但其中一個關鍵臨界點——海洋珊瑚的白化——可能已經達到了。這突顯了每變暖 0.1°C 都是一個巨大風險。

廣告 廣告

氣候分析組織的執行長比爾·黑爾（Bill Hare）直言：「超過 1.5°C 是一個可悲的政治失敗，我們必須盡一切努力，限制溫度超過這個安全閾值的時間，以最小化不可逆轉的氣候損害風險，以及跨越臨界點將造成的破壞。」

COP30 峰會的關鍵考驗

隨著第 30 屆聯合國氣候變化大會（COP30）10 日即將在巴西貝倫舉行，所有國家都被要求提交國家氣候計畫（稱為國家自主貢獻，NDCs），但目前提交的國家不到一半，且許多已提交的計畫也不夠充分。聯合國環境規劃署（Unep）3 日發布的報告稱，各國目前提交的國家氣候計畫努力不足，將會導致暖化程度來到 2.3°C 至 2.5°C；使得極端氣候大規模增加，並對全球關鍵的自然系統造成毀滅性的破壞，啟動潛在的不可逆變化。

聯合國指出，目前的 NDCs 承諾的碳排放量削減總共只相當於到 2035 年減少約 10%。但根據氣候分析組織的數據，要將暖化限制在 1.7°C，全球排放量需要在 2030 年前比 2019 年的水準下降約五分之一，並在 2030 年代每年下降 11%；甲烷需要在 2035 年前削減 30%。

氣候分析組織專家格蘭特（Neil Grant）指出：「過去五年，我們在氣候行動的關鍵十年中浪費了寶貴時間。然而，這五年也見證了再生能源和電池領域的革命。駕馭這股順風，可以幫助我們加速清潔能源的未來，趕上失去的時間。」隨著解決方案和技術革新，剩下的考驗，或許就是各國政府是否具備足夠的政治意願，來採取合作行動。

更多風傳媒報導

