現在是台灣醫療科技發展好時機 賴清德揭三關鍵：法制、經費、產業俱全

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「2025台灣醫療科技展」開幕典禮（圖／總統府提供）

總統賴清德今（4）日上午出席「2025台灣醫療科技展」開幕典禮時指出，台灣結合科技產業優勢，醫療生技產業蓬勃發展。政府將持續推動「健康台灣深耕計畫」、完備相關法規及深化國際合作，讓國人更健康、國家更強，也讓台灣醫療服務、醫材、生技與智慧醫療推廣到更多國家，讓世界看見台灣正面良善的力量。

賴清德抵達後，首先與現場貴賓一同見證國家生技醫療產業策進會與捷克經濟文化辦事處簽署「台捷合作非洲醫療援助採購計畫」。接著致詞表示，非常榮幸與大家共同迎接生策會所舉辦的第九屆「台灣醫療科技展」，這項一年一度的醫療科技展是亞洲指標性的盛會，也是世界各國了解台灣醫療服務及科技能量的重要窗口，他代表政府衷心感謝國內產、官、學、研，並歡迎世界各國貴賓到台灣參與盛會。

賴清德指出，台灣醫療生技產業能有今天的蓬勃發展，生策會各屆會長的努力功不可沒，他要代表國人感謝創辦人王金平、會長翁啟惠及歷任會長與生策會夥伴團隊，利用跨領域的醫療生技和科技能量，打造極具國際影響力的平台，讓台灣在全球健康產業版圖中扮演越來越關鍵的角色。

賴清德提到，台灣正處於發展醫療科技產業時期的重要關鍵。第一，這幾年來，台灣醫療科技產業已經打下良好基礎，台灣不僅醫療水準高，生物科技產業也具有相當規模。更難得的是，台灣具備強大的半導體、人工智慧、物聯網、雲端運算及5G通訊等科技產業，強強聯手，打下台灣持續發展醫療科技產業的基礎。

賴清德接續指出，第二，政府非常重視該產業，前總統蔡英文上任後提出「5+2產業創新計畫」，推動生醫產業的發展，並將精準醫療列為國家致力推動的「六大核心戰略產業」之一。去年他上任後，在總統府成立「健康台灣推動委員會」，有計劃地推動智慧醫療、再生醫療及精準醫療，期望經由大家共同努力，政府作為後盾，讓國人更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。

賴清德說，第三，在行政院與立法院的合作下，法制層面也越來越健全，包括2021年立法院三讀通過《生技醫藥產業發展條例》以及2024年通過《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》，法規的完備進一步推動台灣醫療科技產業的發展。而在經費方面，政府也不遺餘力地支持醫療科技產業發展，除了國科會、經濟部和國發會挹注的經費外，另外投入五年489億元啟動「健康台灣深耕計畫」，其中一項重點就是推動智慧醫療，搭配衛福部所推動的FHIR標準，將科技精準導入醫療流程，讓醫療服務更加有效率。

賴清德表示，這幾年在政府與產業界共同合作下，台灣已形成生物醫藥和醫療科技產業聚落，包括政府積極成立國家生技研究園區，推動新竹生技園區，北、中、南都推動生技醫藥或醫療科技產業園區，且串聯起來產生加乘效果，多年來的努力在台灣醫療科技產業已經落地生根，正蓄勢待發。

賴清德強調，政府不僅立足台灣，也希望布局全球，這幾年來台灣醫療服務積極走向國際，包括以「醫療新南向」，在印度、印尼、越南、汶萊、菲律賓、泰國、馬來西亞、緬甸等國家，建立醫療合作與人才培訓機制。並指出，從去年以泰國兼轄寮國，並和菲律賓擴大為「一國雙中心」，再加上新增柬埔寨計畫，已經擴大到「10國13中心」，讓台灣的醫療服務、醫材、生技與智慧醫療能推廣到更多國家，也讓世界更看見台灣。

最後，賴清德表示，生策會已與捷克健康照護機構簽訂合作計畫，將提供經費幫助菲律賓人民提升醫療服務，展現近年來大家共同打拚醫療科技產業的實力，台灣已有能力走進國際，讓國際社會了解「Taiwan Can Help」的精神，台灣不僅存在、繼續壯大，也積極走進國際，讓國際社會了解台灣是國際社會一股正面良善力量。

