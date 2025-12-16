現在是復權的時刻！高虹安成「二審」貪汙獲判無罪後 復職地方首長第一人

高虹安助理費案，台灣高等法院將於16日進行二審宣判，並改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 被停職中的新竹市長高虹安因被控於立委任內涉嫌詐領助理費，涉嫌違反貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪案件，一審被判刑7年4月，市長職務被停職，高和北檢均上訴，台灣高等法院於今（12）日撤銷台灣台北地方法院一審有罪判決改判無罪。高虹安將依地方制度法向內政部申請復職，綜觀史上地方首長在判刑過後又被二審改判無罪進而復職者，高虹安為第一人。

高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，經上訴，二審台灣高等法院今天宣判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

廣告 廣告

內政部說明，依地方制度法第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

高虹安指出，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上，以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。

地方首長若在第一審或第二審判決過程被判刑，即立刻停職，且因司法程序冗長，過去被停職者多半未能再復職。

過去有諸多地方首長被檢方起訴後交保，或無保釋放後復職的案例，如前南投縣長彭百顯、前台南市長張燦鍙、前嘉義縣長陳明文和雲林縣長蘇治芬，都適用地制法完成復職。但這些地方首長的一審和二審程序大多在其卸任後，高虹安在任期內經歷一審和二審，被判刑後又改判無罪，進而可能復職，是台灣政治史上少有的案例。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快訊》 大逆轉！ 高虹安涉詐助理費 今改判貪污無罪 僅登載不實判6個月

高虹安助理費案改判無罪！內政部：可申請復職「收到後依法辦理」