現在是「霖」還是「林」？ 謝典霖解惑：改名與桃花有關

彰化縣議長謝典霖近日因開箱謝家白宮一事引發熱議，不少人都發現媒體報導時名字「各自表述」，有「霖」與「林」兩種寫法，還遭謝家政壇上的對手吳音寧酸謝家人名字愛改來改去。對此，謝典霖說明，先前有因爸爸認為他有桃花而改名為謝典「林」，但因為他生肖屬羊，要有「水」，所以名字又改回「霖」。

謝典霖。（資料照／中天新聞）

謝典霖說，先前會改名為謝典「林」，是因為他的父親認為他桃花太多，請教姓名學老師後，把謝典霖的霖字上的「雨」改掉，少點雨露均霑。

廣告 廣告

謝典霖指出，改名之後又發現，他是民國68年出生，生肖屬羊，羊要有水、草，因此又把謝典「林」改回謝典「霖」。

也就是說，他現在正名為謝典「霖」。

謝典霖表示，在「霖」改「林」，以及「林」又改回「霖」期間，他簽名時有時會簽謝典林，有時則簽謝典霖，他本人不太介意，只是身分證上有做更改。

他強調，改名字是爸爸的意見；當初名字也是爸爸取的，爸爸要把名字改來改去，他沒多大意見，他現在的名字，就是「謝典霖」。

謝典霖認為，桃花不是只專指「女人緣」或「爛桃花」，這樣解釋太狹隘，「桃花」要解釋成人跟人之間的人緣、人際關係，而政治人物與藝人一樣，都要有好人緣。

國民黨立委謝衣鳯是謝典霖的胞姐。（中天新聞）

延伸閱讀

多名台商當選中常委 國民黨內部人士說話了

國民黨中常委改選結果揭曉！陳菁徽1351票奪冠 韓國瑜愛將入列

鄭麗文想見習近平！郭正亮曝賴清德超焦慮：3月一定會下手