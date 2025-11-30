現在有什麼好看的劇？HBO韓劇《親愛的x》、Disney+《操控遊戲》重口味！台劇首追Netflix《如果我不曾見過太陽》！愛奇藝《天地劍心》也必看｜11月Yahoo戲劇影集排行榜Top 10
【Yahoo電影戲劇編輯部】2025年11月追劇排行榜名單熱騰騰出爐啦！金裕貞、金永大主演的HBO韓劇《親愛的x》演繹暗黑女明星與她的守護者故事好驚悚，暴衝上榜超帶感、池昌旭主演的 Disney+ 新戲《操控遊戲》重口味鋪陳逃獄復仇之旅！台劇首追新科金馬男配角獎演員得主曾敬驊在 Netflix 主演的《如果我不曾見過太陽》！愛奇藝《天地劍心》有成毅主演絕對是必看！一起來看本月必追熱榜好劇！
Top 1、《親愛的Ｘ》
👀線上看：HBO Max獨家
CJ ENM與華納兄弟探索集團首部在HBO Max亞太支援地區上線的全新獨家原創影集《親愛的X》來自TVING、全12集，這齣浪漫驚悚影集是改編自人氣獲獎NAVER Webtoon同名漫畫，原著由Van Zi-un創作。由金裕貞飾演一位隱藏自己創傷史的成功女演員，她透過心理操縱與欺騙、登上事業巔峰，而戀愛對相是由金永大所飾演，他會不惜一切代價地保護她！這種用性命互相綁定的戀愛關係實在太濃烈，難怪11月一播出就造成觀眾熱搜現象！
《親愛的Ｘ》擁有一線韓劇女演員所主演，又是演出黑化角色，可說是一開播就衝向巔峰，觀眾都很好奇金裕貞會如何詮釋？另，由於劇集翻拍自網漫，連帶漫畫搜尋也被拉升一波！搜尋關鍵字更透露出大家對於線上看平台和結局的好奇！不愧是11月劇王！
👉延伸閱讀》11月韓劇演員話題度TOP10：《親愛的X》上榜！
Top 2、《水龍吟》
👀線上看：LINE TV、Netflix
每年都要看一部中國仙俠劇嗎？那麼《水龍吟》會是年底的好選擇！該劇把觀眾帶入一個武俠與奇幻交織的古裝世界，羅雲熙在劇中飾演的唐儷辭，出身異境且原本隱居於遠離塵世的山水之間，卻因一把傳說中的神劍「水龍吟」，與命運的線索不期而遇。這柄神劍改變了所有人的命運，除了男主角那份難以忽視的高顏值外，《水龍吟》的視覺效果更是劇中的一大亮點！
👉延伸閱讀》《水龍吟》評價意外好看！羅雲熙、方逸倫相愛相殺！編劇來自霹靂布袋戲？
Top 3、《操控遊戲》
👀線上看：Disney+
Disney+的池昌旭靠新戲《操控遊戲》自證演技！他在劇中的角色是一位充滿謀略且冷靜的受迫害者，面對一連串高壓的局勢，池昌旭成功呈現了角色的智慧與緊張感，演技堪稱穩定。劇情具有一定的懸疑感，並帶有心理戰和道德選擇難關，尤其逐步進入劇尾高潮階段，各種衝撞檯面化、很能抓住大家的注意力，追起來不吃虧！
值得注意的是，池昌旭證明了自己也是流量明星演員，這讓《操控遊戲》的開播搜尋熱度也很高。劇中每個主要角色都在鬥智鬥勇、無怕無懼，是一部好看的韓國鐵漢劇集，甚至讓觀眾出現了對於第二季有期待的搜尋。
👉延伸閱讀》池昌旭也嚇到！《操控遊戲》認都敬秀「溫和中帶著瘋狂」
Top 4、《如果我不曾見過太陽》
👀線上看：Netflix
Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》由爆款台劇《想見你》金獎幕後團隊製作，卡司則是集結曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、石知田等人共演。曾敬驊在劇中飾演背負暴力與陰影的「暴雨殺人魔」李壬曜，他因殺人而入獄，卻在紀錄片團隊的採訪與調查過程中，發現除了新聞上「殺人案」社會事件的另一面！而一切都謎樣的女孩江曉彤（李沐飾）有關！《如果我不曾見過太陽》一部曲11月13日Netflix全球獨家上線，二部曲則於12月11日與觀眾見面，現在追起來正是時候！
《如果我不曾見過太陽》的熱搜曲線非常好看，熱度持續維持。第一部結局裡出現的柯佳嬿，果然成功引發觀眾的好奇心。另外網友也對於《如果我不曾見過太陽》的卡司陣容感到好奇，當然孫盛希演唱的歌曲也呈現出了《如果我不曾見過太陽》幕後音樂優勢。
👉延伸閱讀》金馬獎2025／台灣囡仔曾敬驊騎金馬！全部作品亮點總整理
Top 5、《天地劍心》
👀線上看：愛奇藝
中國古裝劇必看片單之一！《天地劍心》男主角成毅，因《蓮花樓》而再度成為炙手男一，而《天地劍心》就是他在巔峰狀態期間所拍製！連成毅都加入劇本修改工程，只因要端給觀眾最好的故事與表演！這次他與李一桐組CP，故事則是描述成毅飾演的終極兵器「王權富貴」與李一桐詮釋的蜘蛛精「清瞳」兩人雙向救贖的過程。劇集如今已播畢，現在追起來正是時候！
👉延伸閱讀》《天地劍心》大結局劇情看點整理
Top 6、《他為什麼依然單身》
👀線上看：WeTV、YouTube、Netflix
台灣男神霍建華重返陸劇市場、主演的《他為什麼依然單身》是改編自阿部寬的經典日劇《熟男不結婚》，越老越帥的霍建華飾演不婚龜毛設計師，故事描述不惑之年的他，感情一直不順、乾脆宣稱不婚！直到遇見醫生顧葉嘉（朱珠飾），才有望脫單！霍建華演出難相處面貌，實在好帥好機車！
👉延伸閱讀》強佔Netflix排行榜！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？
Top 7、《許我耀眼》
👀線上看：Netflix、WeTV
陸劇女神趙露思《許我耀眼》超爆款口碑可說震驚中國演藝圈！趙露思雖與原經紀公司分手理應資源全失，想不到《許我耀眼》無預警上線仍創造出開播熱度高峰！強力證明這位女演員有價值！戲裡她與陳偉霆演夫妻，從相戀、結婚、決裂到復合，各種情節都讓觀眾實在追起來好過癮！難怪十月霸榜熱度持續至今！
👉延伸閱讀》陸劇播放量榜單揭曉：趙露思、陳偉霆主演的《許我耀眼》以高達19.13億播放量奪冠
Top 8、《人浮於愛》
👀線上看：👀線上看：愛奇藝、公視＋、MyVideo
由徐輔軍執導，楊祐寧、宋芸樺、邵雨薇、簡嫚書、范少勳等演員主演，改編自侯文詠的同名小說《人浮於愛》雖歷經換角與延宕拍攝等風波，但幸而終於還是浴火重生！作為2025年末重磅台灣愛情電視劇，《人浮於愛》圍繞著三個愛情觀不同的女人，交織出兩段情感故事，探討「愛與生命」及「選擇與掙扎」的議題，宋芸樺、邵雨薇和簡嫚書的演出有血有淚也好美，絕對能令觀眾愛不釋手！
👉延伸閱讀》宋芸樺《人浮於愛》完全融入角色 與謝瓊煖演母女動真情
Top 9、《武士生死鬥》
👀線上看：Netflix
岡田准一、清原果耶、東出昌大、染谷將與伊藤英明等超夢幻卡司所主演的「武士版《魷魚遊戲》」場面大又好糾葛！故事以1878年的日本為時代背景，「禁刀令」將武士階級廢除，一個殺人不眨眼的武士「愁二郎」為了拯救家人，決心去參加一場致命遊戲，進場之後才知道一共有292名落魄武士紛紛加入一場生存遊戲，遊戲規則就是「每次殺人就能累積分數」！在而這場邪惡計謀中，誰會成為最後生存的武士？比賽從京都的歷史中心暨心靈聖地天龍寺揭開序幕、並在東京迎來終局。而只有一人能活著離開這場神祕的危險遊戲！
👉延伸閱讀》岡田准一集大成之作！《武士生死鬥》爆好評掀熱論
Top 10、《一吻爆炸》
👀線上看：Netflix
安恩真飾演單身女子aka萬年求職女「高多琳」，一次以「已婚媽媽」身份如願踏入嬰兒用品公司職場，卻沒想到撞見濟州島豔遇的「白馬王子」aka 「冷酷上司」孔志赫（張基龍飾）！像是命中註定的巧合，幽默與火花瞬間湧現，把這部韓國浪漫喜劇裝點成一齣在嬉笑打鬧中，不失細膩動人情感的有溫度韓劇！劇集因拍出各種心動時刻而讓觀眾不段期待每一個巧妙的轉折與情感碰撞，開播以來便擁有超高討論度！
👉延伸閱讀》Netflix《一吻爆炸》安恩真「老公」登場霸氣護妻！「上司」張基龍吃醋到不行
