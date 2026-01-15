現在看「星巴克不貴了」！CP值爆棚全場共鳴 1服務很多人不知

記者柯美儀／台北報導

網友認為星巴克價格划算、品質又穩定。（圖／取自星巴克臉書）

近年物價上漲，不少獨立咖啡廳價格飆升，但連鎖品牌星巴克卻被認為「划算又穩定」。一名網友在Dcard發文指出，許多咖啡廳飲料或蛋糕動輒200元起跳，規定多、限時又缺插座，相比之下星巴克品質穩定、環境舒適、內用還能續杯，是辦公首選地。貼文引起不少網友共鳴。

原PO在Dcard發文表示，這幾年來不少獨立咖啡廳的消費門檻愈來愈高，一片蛋糕或飲料動輒200元起跳，但味道卻未必對得起價格。她以前覺得星巴克貴，但跑咖啡廳6、7年後，發現很多獨立咖啡廳不僅貴、規定多，還有限時、沒插座，反倒星巴克品質穩定、環境舒適、內用續杯便宜，「辦公唸唸書現在都選星巴克了」。

貼文一出，不少網友也有同感，紛紛表示「真的，以前小時候還覺得星巴克貴，現在居然覺得星巴克還比較便宜、CP值高，有嚇到，物價感覺真的漲了不少…可能因為星巴克沒什麼漲價，結果其他咖啡廳還漲超過他」、「星巴克舒服程度是大眾都可以接受的，時間也沒有限制，也不會有店員時刻盯著你，開放式空間很舒服」、「認同+1，星巴克飲料跟高點的品質都很穩定，到現在價格跟其他咖啡廳比也沒有比較貴，有些咖啡廳一杯拿鐵180元，但又苦又酸超難喝，完全沒辦法喝完」。

也有網友分享，「跟50嵐差不多 ，以前覺得貴，現在比其他都便宜」、「另一個讓我有類似感覺的是摩斯漢堡，學生時期覺得吃摩斯太奢侈，但現在很多便當都破百，其他速食店也漲價，相較之下摩斯好像沒那麼貴了」、「就跟麥當勞一樣，以前覺得好貴但現在又覺得好像其實蠻親民的」。

星巴克可續杯？

從星巴克公告內容可見，顧客在門市內用時，可使用星巴克提供的陶瓷杯、玻璃杯或自備環保杯，享用每日精選熱咖啡、冰咖啡、熱茶或冰茶的免費續杯服務。

在台灣，內用飲品續杯採「5折優惠價」。官網說明，顧客憑當日購買任一原價飲料的發票，可於同一門市、同一天享續杯5折優惠一次。續杯範圍限定「同一人、同一門市、同一時段、同一杯子」，且可選購不同飲品。

