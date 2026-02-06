現在穿什麼都美！徐凱希認了「1部位有動」 白色平口禮服秀成果

徐凱希到韓國「打直角肩」，對結果相當滿意。（圖／翻攝自IG @cathyshyu）

女星徐凱希自《我愛黑澀會》出道，近年憑藉在《天才衝衝衝》中機智又自然的主持表現，深受觀眾喜愛。主持實力備受肯定的她，也成為各大企業尾牙活動爭相邀請的熱門人選。近日她分享多張主持尾牙的美照，優雅造型與亮眼體態立刻掀起熱議，短時間內吸引破萬名粉絲按讚。

照片中，徐凱希身穿一襲白色平口短版禮服現身，合身剪裁勾勒出纖細身形，胸前平口設計大方展現鎖骨與肩頸線條，背後搭配淡粉色拖尾蝴蝶結造型，增添柔美層次感。腳踩白色高跟鞋拉長腿部比例，整體造型在典雅與甜美之間取得完美平衡，也讓她近期赴南韓施作的「直角肩」成果一覽無遺。

廣告 廣告

徐凱希在貼文中感性寫下與必勝客合作第七年的心情，提到一路從歌唱大賽、疫情期間的線上尾牙，到如今每年實體相聚，早已不只是單純的工作關係，更像是一段長久的陪伴。她也感謝怡和集團今年對她與黃豪平的信任，將三場尾牙活動放心交給兩人主持，直言長時間合作培養出的默契，往往一個眼神就知道彼此下一拍要做什麼。

她也開心分享，「能和好朋友一起站在台上工作，本身就是一件很幸福的事，笑點對、步調一致，舞台上的快樂也會被放大。最後還被沛慈cue上台一起合唱，在歌聲和笑聲裡，把這一年的美好好好收藏起來。」

此外，徐凱希日前也大方分享前陣子飛往南韓施作直角肩的成果，開心表示：「人生最後悔的就是沒有早一點打直角肩！！！現在穿每一套衣服都美到不行」。照片中可見她肩線俐落、手臂線條纖細緊實，整體狀態相當亮眼，不少粉絲紛紛留言稱讚「肩線太犯規」、「凱希太漂亮了」，可見她在主持舞台與時尚造型上的雙重魅力。

更多中時新聞網報導

仙人掌桿菌奶粉連環爆 食藥署：台灣皆未進口

台股貢獻勞動基金5成收益 AI占比高

NBA》喬治服禁藥禁賽25場 七六人照贏球