現在股市高檔震盪最怕沒現金流 就讓高股息ETF除息潮來幫陣

金融股是高股息ETF的「定心丸」。在降息預期發酵下，金融股不僅配息穩、波動低。圖／翻攝自國泰世華

本週台股ETF進入「季配息大週」。統計12/15到12/19，一口氣有9檔季配型台股ETF準備除息，其中就包含存股族熟到不能再熟的群益台灣精選高息（00919）、中信綠能電動車（00896）、元大台灣高息低波（00713）等重量級成員。

進一步攤開來看，這波要除息的ETF裡面，預估年化配息率超過10%的就有3檔，包括00919、00896、00918，直接站上「雙位數配息」，對想要穩定現金流的投資人來說，有一定的吸引力。

如果只看12月以來的表現，法人直言，00919依舊是高息ETF裡的「模範生」。不只已經連續11季維持年化配息率10%以上，12月以來的績效表現也相對穩定，被點名是「息利雙收最有感」的代表。想搭上這班配息列車，最後買進日就是今（15）日，時間點非常關鍵。

市場也觀察到，雖然台股短線震盪不小，但季配型、高息ETF仍是存股族的最愛。不用猜高低點、不用盯盤，時間到就有現金流進帳，對抗市場波動特別有感。

從結構來看，台股高股息ETF主打「高配息＋具成長性股票」，產業配置分散，能一次吃到多個產業的紅利。其中，降息環境最受惠的族群正是金融股。以00919為例，選股邏輯偏向大型股、金融股比重高，波動度相對較低，對長期存股族來說特別友善。

群益投信基金經理人謝明志表示，在降息利多與年底季節性因素支撐下，台股雖然短線難免震盪，但中期結構仍偏多。年末行情重點不是追高，而是在震盪中「踩好節奏、穩穩配置」，而台股高息ETF正是提高勝率的穩健選項。

整體來看，高息ETF具備息收保護，適合作為穩健投資核心，也適合在市場拉回時分批布局。展望後市，AI需求持續成長有望支撐盤面多頭，金融股則受惠降息環境與投資收益改善。法人普遍認為，在Fed降息循環下，資金回流風險性資產機率高，台股後市中性偏多，高股息ETF仍值得續抱。



