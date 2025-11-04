現在買超划算的小手機！vivo X200 FE 蔡司精巧旗艦開箱評測
喜歡輕巧手機嗎？在市場上選擇越來越少的情況下，vivo「X200 FE」精巧旗艦給了消費者全新選擇！在 6.31 吋平面螢幕下，帶來僅 186 公克的輕巧機身與舒適手感，相機系統、處理器效能、電池容量、充電規格與螢幕規格卻完全沒有妥協，全機完整四顆鏡頭都具備「蔡司光學 ZEISS」影像系統加持，聯發科技天璣 9300+ 旗艦晶片帶來近 200 萬的安兔兔跑分，搭配 6,500mAh 藍海大容量電池、90W 極速充電與 1.5K 解析度螢幕，還有 IP68＆IP69 雙重防塵防水認證、eSIM、NFC 門禁卡等等完整規格！這篇就一起來看看開箱吧。
在 vivo 智慧型手機的型號陣列中，X 系列屬於旗艦影像系列；而 X200 FE 後面的 FE 名稱代表「Fit Edition」，但這並不代表它是"規格瘦身"版本，這個 FIT 可以解釋成「適合、合適、合身、恰當、剛剛好」等意思，可想而知主要就是針對他的「精巧機身」而做的定義！
以 6.31 吋機身來說，也難怪 vivo X200 FE 敢帶上這樣的定義！畢竟目前大部分手機都是 6.7 吋、6.8 吋甚至是 6.9 吋，這 6.31 吋真的就顯得迷你、精巧，甚至可以用「順手」來形容！
加上 vivo 給了 X200 FE 多種青春配色，從「風尚粉」、「淺蜜黃」、「摩登藍」到「極簡黑」，每個配色都可以讓年輕男女找到最適合自己的生活態度！
四種顏色中，「極簡黑」其實比較偏黑灰色，而「風尚粉」感覺則有點蜜桃，「淺蜜黃」與「摩登藍」更在目前智慧型手機市場中相當少見，著實讓人有選擇障礙啊！(小孩子才做選擇？)
如果是你，你會想要選擇哪一種顏色呢？
對了，有個小細節要偷偷跟你說！vivo X200 FE 的「風尚粉」、「淺蜜黃」兩種配色的邊框採用黑邊撞色設計，而「摩登藍」與、「極簡黑」則是採用同色系打造，但不管哪一種搭配都好看啊！
6.31 吋，會不會很小啊？基本上應該是不用太擔心，畢竟 6.1 吋的 iPhone 16 也沒聽到有人嫌小啊！而雖然 X200 FE 的 6.31 吋感覺比 6.1 吋大了一點點，但因為 X200 FE 的 1.32mm「四邊極窄邊框」設計，使得 6.31 吋也是同樣小巧，而且搭載的是 120Hz 高更新率並具備 2160Hz 高頻 PWM 調光的 8T LTPO 蔡司大師色彩螢幕，不僅解析度達到 1.5K，還有 5,000nits 局部峰值亮度以及 SGS 低藍光護眼認證！
1.32mm「四邊極窄邊框」也就是邊框只有 0.132 公分，搭配「全平面」螢幕後不僅視覺相當有沉浸感，後續維護 (例如保護貼) 也都能更加方便，開箱後也直接很誠意給你螢幕保護貼，讓你可以開箱立即使用不用擔心產生刮痕！
vivo X200 FE 的自拍鏡頭高達 5,000 萬畫素，提供 92° 超廣角拍照視野、f/2.0 光圈、AF 自動對焦、AI 臉型校正以及人眼鎖定/人眼定焦等功能，使用時還能切換 0.8x、1X、2X 模式，並且能切換「質感、鮮明、自然」以及「負片、正片、清透藍色調」等多達 16 種的人像濾鏡！
vivo X200 FE 後鏡頭同樣具備「蔡司光學 ZEISS」影像系統加持，規格部分依序為「5000 萬畫素超感光 VCS 仿生主鏡頭」(1/1.56 吋 SONY IMX921 感光元件、f/1.88 大光圈、OIS 光學防手震)、「5,000 萬畫素 3 倍光學蔡司超級長焦鏡頭」(1/2 吋 SONY IMX882 感光元件、f/2.65 光圈、最高 100 倍數位變焦)以及「800 萬畫素超廣角鏡頭」(120゜拍攝視野、f/2.2 光圈) ^^
較特別的是，vivo X200 FE 的「5,000 萬畫素 3 倍光學蔡司超級長焦鏡頭」採用創新 M 型光路設計，與傳統潛望式的 L 型光路相比能大幅縮小鏡組體積，因此也讓 X200 FE 的鏡頭模組厚度能更纖薄！
除了前鏡頭能使用五種「蔡司人像鏡頭包」，後鏡頭也具備完整「蔡司光學 ZEISS」影像系統！在拍照模式中切換到「人像模式」時後鏡頭能選擇七種「ZEISS 蔡司人像鏡頭包」散景效果，也能選擇「質感、鮮明、自然」以及「負片、正片、清透藍色調」等 16 種濾鏡效果，實際拍照成果可點閱文末的延伸閱讀。
vivo X200 FE 也配備「NFC 門禁卡」功能，目前可應用在「大樓門禁卡」或「電子鎖」的感應 (能否支援，要看鎖具本身狀況而定)，如此一來在回家時就可以直接使用手機"嗶嗶"來開門，省去拿出感應卡的時間！
繼續來看看 vivo X200 FE 的機身其他功能吧！頂端部分為降噪麥克風以及頂部喇叭發聲孔。
機身右手邊是【整合式音量按鈕】以及【獨立電源鍵】 ^^
底部為支援 5G+5G、5G+4G、4G+4G 等雙卡雙待模式的「SIM 卡槽」以及「通話收音麥克風、USB Type-C 傳輸/充電埠、喇叭開孔」等等！
配件部分標配「同色保護套、90W Fast FlashCharge 極速閃充充電器、USB Type-C 充電/傳輸線」以及「螢幕保護貼 (已貼於螢幕上)、SIM 卡針、快速指南」等等！
標配保護殼會隨著購買顏色做搭配唷！^^
標配 90W 的 Fast FlashCharge 極速閃充充電器，提供 5V/3A、9V/2A、11V/8.2A 等輸出模式，除了可相容於各形式智慧型手機或耳機等周邊裝置之外，在 110V 電壓環境下就可以輸出 90W 的充電功率！
90W Fast FlashCharge 極速閃充功率，實際測試結果在 30 分鐘左右從 1%~50%，充到 100% 最快約 55 分鐘達成，這充電速度對日常使用來說真的相當方便，而且別忘了 vivo X200 FE 是 6,500mAh 大容量電池唷！
電力續航方面肯定就是「6,500mAh 超大容量藍海大容量電池」帶來最大的優勢囉！小旭使用 PCMark 3.0 的工作模式測試，vivo X200 FE 從 100%~20% 最長時間 (60Hz) 落在 23 小時 22 分 (會依螢幕亮度、網路連線狀況以及安裝的應用程式在背景待機耗電等情形而有所差異)，而此狀態下還有 20% 電力唷！假如你是相當著重電力續航的使用者，那麼絕對可以好好考慮這個機型，完全出門一整天完全不用擔心電力焦慮！
效能方面，vivo X200 FE 搭載聯發科天璣 9300+ 處理器，小旭使用安兔兔測試的成績約落在 192 萬分(跑五次取最高成績)，以這效能不管是日常拍拍照、滑滑 LINE 與 FaceBook、IG 或玩玩寶可夢、LINE 系列遊戲以及常見熱門手遊來說幾乎不是問題，尤其搭配 120Hz 螢幕更新率來玩賽車、射擊或格鬥遊戲時，能帶來更順暢的視覺感！
整體來說，vivo X200 FE 真的是一台相當強悍的「精巧手機」，尤其是把 6,500mAh 超大容量藍海大電池放在這麼小的機身內，實在是不可思議！
相機部分也有「蔡司光學 ZEISS」影像系統以及「攝影棚級冷暖色溫柔光環」，各種拍照功能更是對齊 X200 系列旗艦，這根本完全破除以往小手機必須東缺一點西扣一點的遺憾，vivo 把效能、電池容量、充電效率以及相機系統、螢幕規格、IP68&IP69 防塵防水等規格全部補滿，對於喜愛小手機且喜愛拍照的使用者來說，這真的是一款好拍又輕巧的絕佳新選擇啊 ^^
口袋裡的蔡司精巧旗艦 vivo X200 FE 拍照成果分享
用手機就能唱卡啦 OK？Fiesta 雲端 K 歌機搭配 Apple TV 讓你盡情「開唱」
