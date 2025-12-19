現在貼連結也要花錢買藍勾勾？臉書傳出正測試分享新規則

根據最新消息指出，Facebook近期正在進行一項引發爭議的測試計畫。部分未訂閱Meta驗證服務的用戶發現，他們每月可發布的含連結貼文數量遭到限制，最低甚至僅剩每月兩則。這項測試引發外界高度關注，質疑分享連結是否將成為未來的付費功能之一。

社群媒體顧問Matt Navarra率先披露此事，並轉述Meta官方回應。Meta證實這確實是一項限量測試，主要目的在於評估提高可發布連結貼文數量，是否能為Meta驗證訂閱用戶帶來額外價值。Meta強調，這僅是一項學習性實驗，並非平台政策的全面變更。

根據了解，這項測試僅針對部分未驗證帳號實施，限制其可發布的原生貼文中所包含的連結數量，且各帳號的上限並不一致。相對地，Meta驗證訂閱用戶則完全不受影響。

從測試方向觀察，Meta主要希望評估三個關鍵層面。首先，驗證標章是否能成為使用者判斷連結可信度的信任訊號。其次，當連結來自非追蹤對象時，使用者是否更傾向信任已驗證帳號。第三，增加連結發布配額是否能實質提升藍勾勾的訂閱吸引力。

進一步消息顯示，在測試期間，Meta驗證不同訂閱層級可使用的連結數量也有所差異。據悉，僅最高階方案被認為可能享有無上限的連結發布權限，但相關細節仍可能持續調整。

關於留言放連結是否成為替代方式，目前資訊仍顯混亂。部分消息來源指出，留言中的連結並未納入本次測試範圍。然而，也有用戶回報特定帳號或貼文下的連結會被轉為純文字，無法點擊。Meta尚未對此提供統一說法。

整體而言，雖然這次測試尚未構成平台規則的全面改動，但顯示Meta正逐步將Meta驗證定位為一層信任機制，而非僅止於身分標章。若未來擴大實施，可能對內容創作者、媒體與商業帳號的分享策略帶來實質影響。

