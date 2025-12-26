現在運動 為將來骨骼肌存肌核

醫師張家銘表示，「提早開始運動不是為了現在一定要多壯，而是在為未來存下一顆顆肌核」。

多數人以為運動的價值在於當下是否練得壯、線條是否好看；但從細胞層級來看，真正關鍵在於是否在身體狀況尚可時，先為未來存下可用的本錢。研究指出，骨骼肌並非「練了就忘」的組織，而是具有明確的「肌肉記憶」，且將這份記憶深深寫在細胞之中。

「提早開始運動，從來不是浪費，而是替未來預存一筆重要資產」。基因醫師張家銘指出，研究顯示，骨骼肌是一種多核細胞，肌肉纖維中含有大量負責蛋白質製造與基因調控的「肌核」；當進行規律阻力訓練、肌肉成長到一定程度時，身體會啟動衛星細胞，讓它們融合進肌肉纖維，補充新的肌核。這不只是讓肌肉「變大」，而是替肌肉增加管理與調控能力；即使停練、受傷或臥床，肌肉萎縮時，多半流失的是體積，而非這些已累積的肌核。

張家銘說，「這也解釋為什麼年輕時有運動習慣的人即使中斷多年，再回來訓練時進步速度仍明顯較快」，張家銘說，因為分子層級的管理系統仍在，肌肉真的「記得」自己曾經被訓練過。

研究也揭示更深一層的機制—表觀遺傳調控。運動後，肌肉細胞DNA上會留下特定的甲基化變化，特別集中在與蛋白質合成、粒線體功能，以及PI3K–Akt–mTOR等重要生長路徑相關。即使暫停訓練，這些分子設定也不會完全消失，等同於肌肉不只存了「硬體」，還保留了「操作說明書」。

張家銘提出3點生活建議：1.不必等完美條件才開始，只要穩定刺激，肌核就有累積的機會；2.將蛋白質視為重要訊號而非單純熱量，隨年齡增加，其角色更顯關鍵；3.運動中斷時不必否定自己，只要曾經存過肌核，回來的路一定比第一次短。