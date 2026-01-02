現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度

即時中心／高睿鴻報導

全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。

葉致均說明，未來1週將有兩波強烈大陸冷氣團，先後影響台灣，因此這幾天都會是相當寒冷的天氣，民眾務必做好保暖工作。首先他提到，今天清晨至早上10點期間，多地氣溫仍呈現持續下降趨勢，台中以北、外島的金門馬祖，普遍低於12度；北部近山區、北海岸、馬祖等地，更是低於10度。葉致均說，最低氣溫出現在新北石門富貴角一帶，降到只剩9.3度左右，且預計將持續下探；桃園楊梅、苗栗湖口則觀測到9.6度；台中以北也是多地10度以下。

氣象署預報員葉致均指出，多地氣溫已跌破10度。（圖／民視新聞）

他進一步強調，預計今天的冷空氣還會持續增強，今晚至明晨這段期間，則是此波冷氣團最強時間點。這段期間，預計中部以北、宜蘭等地的低溫，大約會落至10到12度左右；其他地區也只能有13至15度，部分空曠地區、近山區平地，氣溫甚至還會繼續降低。另，即便是中南部地區，部分地區受輻射冷卻，氣溫也會明顯驟降，需慎防大範圍低於10度的情況。葉致均總結道，今明兩天，台灣都會被這波強烈冷氣團顯著影響。

不過他也指，週日之後冷氣團將減弱，致各地高溫能明顯回升，都有機會出現20度以上氣溫。然而葉致均又提到，下週一以後，會有另一波強烈冷氣團系統逐漸南下，溫度將再次逐步下滑；預計下週三、四，中部以北、宜蘭只能有10到12度、其他地方13至15度。他同時表示，中南部日夜溫差比較大，因此出門活動應格外注意溫度變化，適時調整穿著。

至於雲量及水氣，葉致均首先說明，從衛星雲圖來看，受強烈大陸冷氣團影響，迎風面的北部及東部雲量很多；中南部則是近山區偏多。不過，隨著目前位於中國的冷空氣逐漸東進，帶來乾燥空氣，預計下半日西部地區雲量逐漸減少，但迎風面還是比較多雲。葉致均強調，目前桃園以北、東部地區降雨情況仍明顯；中部山區也有些水氣，導致零星降雨，但下半天開始，乾冷空氣逐漸移入，北部及山區降雨應逐漸緩和。

氣象署預報員葉致均強調，今明兩天氣溫將探底。（圖／民視新聞）

另從今晚地面天氣圖來看，葉致均則說，冷高壓目前位於中國華中，而台灣附近的風場則是強勁東北風；從今天到明天，首波強烈大陸冷氣團，都會帶來顯著的冷空氣，所以整體環境都會相當冷。但1月4日週日以後，高壓逐漸舒緩，環境風場改偏東風、水氣偏少、各地回穩狀況明顯。

不過葉致均續指，之後又有北方冷高壓南下，所以下週一、二再次逐漸轉冷，這是另一波的強烈大陸冷氣團。

降雨方面，他則說，今天主要以北部、東部地區、中部山區等地為主，但從下半天開始，隨著乾冷空氣逐漸移入，北部地區及中部山區降雨，可能會變得較為緩和；只剩迎風面的基隆北海岸、東半部地區、大台北山區，仍有機會持續下雨。至於明後天，葉致均表示，水氣將逐漸轉少，整個西部地區、外島的澎湖、金門、馬祖，都將出現晴到多雲天氣；只剩基隆北海岸、東部地區，可能還是會有些降雨。

氣象署預報員葉致均。（圖／民視新聞）

至於下週一、二以後，他則表示，隨著另一波強烈大陸冷氣團南下，剛開始會帶來一些水氣，所以桃園以北、東部地區可能還是有些降雨；但下週三以後，水氣將明顯減少，只剩迎風面的東部、恆春半島，仍會有些零星降雨，至於整個西半部、外島等，主要維持多雲到晴。

最後，因為今天的水氣仍偏多，所以葉致均說，北台灣1500至2000公尺以上高山、中部及花蓮3000公尺以上高山，都有可能降雪；另，高山地區溫度都很低、且有水氣的情況下，路面可能結冰或濕滑，民眾若前往務必注意安全。

