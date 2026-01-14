現在還來得及！把握1月「3大吉日」 這些生肖要注意

命理網站《搜狐網》公開1月中旬的「4大吉日」。（示意圖／翻攝自Pexels）





想開運迎接順遂的日子，掌握天時地利相當重要。命理網站《搜狐網》公開1月「3大吉日」，並說明生肖宜忌與注意事項。

1月中旬生肖運勢與注意事項

1月16日（農曆11月28日）

這一天是乙巳年、己丑月、庚寅日，庚金在丑月中能量充沛，形成土生金的良好格局，容易得到他人支持與認同，不論是談合作、辦事情或推動計畫，都較能順利進行。很適合拜訪長輩師長、充實管理能力、進行交易洽談、促成團隊合作，甚至辦理婚嫁喜事也相當吉利。

不過，因金木相剋，且暗藏刑害之象，行事仍要保持低調與謹慎，眼光放長遠，避免太過高調張揚或急著求成，以免引來不必要的麻煩。有利方位在西北方，重要事情朝這個方向進行，較容易事半功倍。生肖方面，屬蛇與猴者宜特別小心，建議穩守本分、遠離是非，避免捲入紛爭。

1月17日（農曆11月29日）

這天為乙巳年、己丑月、辛卯日，辛金性質細膩內斂，得丑月的生助，貴人運非常旺盛，能充分展現自己的才能，也適合主動出擊。適合進行拜訪疏通、財務交易、專案洽談或外出考察等事務。

不過，因金木相戰，行動前要先明確方向，再穩健發力，只要保持信心，就能突破自我、事半功倍。吉方位在西南，辦事選擇這個方向會比較順利。生肖方面，屬鼠、龍、雞的人這天宜謹慎行事，避免做重大決策或冒險行動。

1月19日（農曆12月1日）

當天為乙巳年、己丑月、癸巳日，貴人運佳，行事順利且容易取得進展。只要目標清晰、計畫周全，就能收穫理想成果。適合拜訪長輩或主管、洽談合作、參加慶典、拓展業務、宣講教學、學習規劃，或外出考察、參訪。

注意這天不宜打官司，也不利遠行，外出時要特別注意保管財物。吉方為東南方，辦事或行動可優先選此方向。屬虎、豬的人應保持謹慎、寬厚待人，避免引發不必要的阻礙。

