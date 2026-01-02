現在還來得及！武嶺、太平山成銀白世界 預計這時降雪

民眾上山追雪，開心對鏡頭比勝利手勢。（圖／東森新聞）





寒流來襲全台冷颼颼，今（2）日清晨合歡山已經出現降雪夾雜冰霰的情形，不少民眾上山追雪，目前武嶺已是雪白一片，宜蘭太平山也下起冰霰，預計下午3時會降雪，中橫路況交通資訊站提醒，即刻起鳶峰至大禹嶺限加掛雪鏈通行，上山追雪的民眾也請多加注意行車安全。

據了解，合歡山在接近清晨5時許，低溫達零度以下且水氣足夠，下起雪夾霰，松雪樓、武嶺已成銀白世界，十分美麗，民眾都相當興奮，包緊緊衝上山。有特地從桃園前往追雪的民眾還帶著狗狗一起上山，並表示是臨時起意就來了。此外，宜蘭太平山也持續降溫，目前已開始飄冰霰。

中橫路況交通資訊站在臉書提醒，今日上午7時30分起，鳶峰至大禹嶺限加掛雪鏈通行，並且視現場情況調整加掛雪鏈路段，「加掛雪鏈時 …請保持適當車距 …因為你永遠不知道 …滑板車什麼時候會上演 …」；另在留言處指出，如果不想被撞的話，千萬不要占用車道，提醒民眾上山追雪要注意行車安全。

