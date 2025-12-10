「現在非談判時機！」 泰國總理阿努廷：泰柬邊境衝突我軍完全掌控局勢

泰國總理阿努廷呼籲民眾應只聽取國軍和國安單位發布的官方資訊，以確保訊息正確且一致。（翻攝自@prdthailand X）

泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今（10日）針對泰柬邊境衝突的最新情勢發表聲明。他明確表示，儘管有傳聞，但柬埔寨方面尚未透過正式管道聯繫泰方尋求對話，並強調：「現在不是可以談判的時機。」

綜合泰媒報導，阿努廷總理呼籲民眾應只聽取國軍和國安單位發布的官方資訊，以確保訊息正確且一致。並且指出，目前國軍已向政府保證，邊境局勢仍舊在全面掌控中，僅要求政府提供必要的行動支持。因此，他認為目前尚無必要依憲法規定，召開國會聯席會議來徵詢意見。

廣告 廣告

針對衝突有波及醫院的疑慮，總理表示將先等待清晰且確切的報告才能決定是否發表譴責聲明。他重申，維護國家主權是國安單位的核心任務，一切行動將遵循軍事戰略進行。

談及國內政局，總理否認近期將召集執政聯盟協商解散國會的傳聞。他堅稱，解散國會是總理的專屬權力，將視時機適當性決定，並強調政治時程與邊境的國防安全任務毫不相關。

對於他昨天在邊境情勢緊張時仍出席黨內活動，遭到外界批評「不合時宜」，阿努廷則反批批評者是「閒閒沒事」且「無法接受失去職位」的人。他指出該黨內會議是例行事務，外界不應「拿小事作文章」。

最後，總理在記者追問「若邊境戰火未平，是否就不會解散國會」時，沒有做出回應，隨即離場。

更多鏡週刊報導

泰柬衝突白熱化！泰軍高層發聲「對柬埔寨挑釁忍無可忍」 不排除全面開戰

濱崎步繼上海後澳門演唱會也取消 心痛再發聲：我們的羈絆是永遠的