現場人力荒！新北婦幼通報案8個月逾2萬件 侯友宜：婦幼隊編制明年增19位

新北市議員黃淑君今在市政總質詢提到婦幼案件相關保護人力短缺問題。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市議員黃淑君今在市政總質詢提到，新北市今年1至8月共接獲逾2萬件婦幼案件通報，包括性侵害、兒少性剝削、家庭暴力等，但欠缺現場保護人力，包括市警局婦幼隊、家防官，甚至社會局社工，市府是否有具體方法能接住第一線工作人員？侯友宜說，婦幼隊編制員額預計明年1月會再新增19名，來到83位；社工薪資看是否用獎勵金或其他補助方式因應。

黃淑君說，現場保護人力匱乏，卻需長期24小時戒護，包含新北市現有刑大人力共有803人，婦幼隊則僅44人，其中各分局另外各有62名的家防官，甚至社會局社工至今尚缺124人，現場人力長期匱乏，極需得到資源獲得政府的支持與保護。

黃淑君表示，服務個案的過程當中，現場需要更多的資源盤整，包含社工薪資的調整應納入情緒勞動條件及待命時數、專業人士的協助，如心衛社工、現場營養補充品的購買、車資補助、共同協力人員的調都需重新建構，要求市府應重新檢討預算編列，支援現場人力。

侯友宜表示，社工薪資不是很高，今年起薪約5萬元，但工作卻不亞於警察同仁，若社工薪資仍無法提升，起碼用獎勵金或其他補助方式，起碼讓社工知道受到重視，婦幼隊編制員額預計明年1月會再新增19名。

黃淑君也建議應針對未滿18歲的弱勢兒童給予醫療補助，每年僅需2100萬元預算，侯友宜說，會盡量促成。

