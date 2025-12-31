現場撩妹了！ALL(H)OURS中文點名「她」很漂亮

韓國新人男團ALL(H)OURS。（圖／台南市政府提供）





「2026台南好young」耶誕跨年系列活動今（31）日晚間在台南永華西側廣場熱力開唱，在將近晚間10點前現場已聚集將近25萬人次，氣氛熱烈沸騰。韓國新人男團ALL(H)OURS多次造訪台灣，此次首度來到台南跨年，除了帶來勁歌熱舞，更是學會中文現場撩妹。

ALL(H)OURS以〈DO IT〉帥氣登場，7位成員魅力全開，帶來多首歌曲，整齊劃一的勁歌熱舞超吸睛，Hyunbin更現場稱讚粉絲都是帥哥美女，並對著下方觀眾直呼：「就是你，你很漂亮！」讓現場尖叫聲不斷，滿滿飯撒誠意十足。

廣告 廣告

韓國新人男團ALL(H)OURS的成員Minje在後台吃美食。（圖／台南市政府提供）

韓國新人男團ALL(H)OURS的成員Minje在後台吃美食。（圖／台南市政府提供）

為迎接國內外藝人，市長黃偉哲於後台特別準備豐富餐點，他表示，今晚不僅舞台前人聲鼎沸，後台同樣熱鬧。藝人們演出後才能盡情享用美食，因此市府特別在後台準備多款台南在地特色小吃，讓無法外出逛美食街的韓、日、台藝人，也能透過美食體驗台南的飲食文化。

成員們表示今年7月曾收到市長贈送的台南芒果，昨日抵達台南即大讚台南水果的美味，更誇下豪語要「吃遍台南水果」，因此黃偉哲市長也特別準備西瓜贈送給 ALL(H)OURS 成員，滿足他們「吃遍台南水果」的心願，展現城市的熱情好客。



【更多東森娛樂報導】

●ALL(H)OURS來台親了！1.3cm讓「他」捂胸口 鬆口認：有心動

●福原愛再婚懷孕！溫泉旅行驚覺中獎 橫濱男反應曝光

●日演員新井浩文性侵遭判4年 出獄後回歸幕前

