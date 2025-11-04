現場有第3人？ 謝侑芯經紀人列4疑點 追問空白18小時

網紅謝侑芯馬來西亞猝逝。（圖／謝侑芯經紀人chris授權）

台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞身亡，案件持續延燒。由於她生前最後接觸的人是馬來西亞歌手黃明志，外界對事件真相眾說紛紜。謝侑芯經紀人Chris今（4）日在IG發文，沉重寫下「正義也許會遲到，但永遠不會缺席」，並提出4大疑點，呼籲警方徹查真相。

Chris在文中坦言，事件發生至今，各種輿論聲浪不斷，「謾罵、嘲笑、惋惜、憤怒、不捨等等，這都沒關係，至少網友們關心這件事情。」他指出，案件至今真相仍模糊不清，許多關鍵細節未被釐清，也提到新聞底下有不少網友留言質疑案情，這些問題同樣是他與親友們想知道的。

Chris隨後整理出4大疑點。首先是「空白的18小時」。他表示，謝侑芯最後一次與他聯繫是在10月21日晚上19時07分，之後便音訊全無。然而從新聞報導中得知，當地警方通報案件的時間為22日13時40分，他質疑：「中間空白將近18小時，發生了什麼？」

第二個疑點是「侑芯對於違禁品是否知情以及意願為何」。Chris指出，案發以來消息版本不斷變化，幾乎是「每日一更新」，甚至互相矛盾，讓外界霧裡看花。他質疑：「沒有任何資訊表示事發當下，侑芯對於違禁品或是任何未知的事，是否在完全知情且同意的情況下發生。」

第三，他懷疑現場「是否有其他人」。Chris強調，目前唯一能確定的，是現場有兩位當事人──侑芯與「另一位」；但是否還有其他同行者或相關人士，仍有待釐清。

黃明志涉謝侑芯案，驚傳失聯。(圖／張祐銘攝)

最後一項疑點與「監視器畫面」有關。Chris指出，根據媒體報導，案發地點為當地飯店，但至今未有單位證實已掌握監視器畫面或正在調查，「至今沒有任何相關資訊曝光。」Chris強調，這四點僅是他個人的疑問，並不代表家屬立場，但他相信在真相未明之前，所有關心謝侑芯的人都難以平靜。他最後寫道：「只求真相，僅此而已。」

★未經判決確定，應推定為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

