現場照首曝光！載2台人直升機墜毀阿蘇火山 前段機體不見了、滿地殘骸

日本熊本縣阿蘇山20日上午發生一起觀光直升機墜毀意外。（圖／翻攝自卡德利動物樂園官網、讀者提供）

日本熊本縣阿蘇山20日上午發生一起觀光直升機墜毀意外，最新飛行數據顯示，其失聯關鍵點正位於中岳第一火山口附近。機上載有一名日籍機師及兩名分別為41歲與36歲的台灣籍遊客。搜救人員已在阿蘇山中岳第一火山口周邊，疑發現失聯的直升機殘骸，當地警方公布事故現場的照片，機身嚴重扭曲、碎片散落一地。

綜合日媒《熊本放送》、《共同社》等報導，這架隸屬於「阿蘇卡德利動物王國」的直升機，於20日上午10時52分起飛執行觀光行程。原定約10分鐘的航程，卻在出發12分鐘後（11時04分）傳出意外警報；消防單位嘗試回撥手機，始終無法接通。

據了解，機上搭載人員包含一名64歲的日籍男性駕駛，及兩名台灣遊客（41歲男性、36歲女性）。由於火山口地形極為險峻，地面搜救隊伍全力搜尋機上3人下落。

據了解，該失聯直升機型號為「羅賓遜R44（Robinson R44）」，在執行今日第3趟觀光航程時意外失聯。該航線固定往返於「草千里」與「阿蘇中岳火口」之間，單趟飛行時間僅約10分鐘，且該機全天皆由同一名教官執飛。熊本縣知事木村敬強調，已和台北駐福岡經濟文化辦事處聯絡，必要時會提供援助。

據日媒報導，搜救人員已在阿蘇山中岳第一火山口附近，疑似找尋到直升機殘骸，警方昨日晚間公布現場照，可看見直升機碎片散落一地，機體嚴重毀損，僅剩下機尾。由於現場地勢嚴峻，目前仍難以接近，搜索人員昨晚暫時撤離，等待今早7點30分左右重啟行動。

