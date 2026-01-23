現場畫面曝！三立採訪車撞進銀行釀10傷 駕駛：轉彎時轉速突然升高

記者楊忠翰、羅欣怡／台北報導

三立電視台採訪車突失控撞進彰化銀行，造成10人輕重傷送醫救治。（圖／翻攝畫面）

三立電視台採訪車今（23日）下午行經台北市一江街及南京東路二段口，不明原因衝進彰化銀行吉林分行，由於撞擊力道強大，不但將提款機直接撞爛，還造成10人輕重傷。警方轉述67歲江姓採訪車駕駛的說法，指出自己是準備左轉，沒有要闖紅燈，「但轉彎時轉速突然升高，才會衝撞」，是否為真，警方要送事故鑑定。

三立電視台採訪車突失控撞進彰化銀行，駕駛表示「轉彎時轉速突然升高才會衝撞」。（圖／翻攝畫面）

對此，三立電視台表示，本台將盡最大誠意負責，除了發放慰問金外，亦將派員到醫院探視，待警方釐清事故原因後，本台將負起後續相關責任。

傷者名單：

1、女40、意識不清、約5公分額頭撕裂傷、送台大。

2、男40、意識不清、手腕撕裂傷、送台大。

3、女65、意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛。

4、男48、意識清醒、2小腿疼痛、送仁愛。

5、女88、意識清醒、輕傷，送臺安。

6、女49、意識清醒、輕傷， 送臺安。

7、男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。

8、男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。

9、男41、意識清醒、輕傷，送馬偕。

10.司機、意識清醒、輕傷未送醫。

