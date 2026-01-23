現場監視器曝！三立採訪車衝進彰銀釀10傷 保全驚險閃過

三立新聞採訪車23日下午3時許驚傳衝進北市中山區彰化銀行吉林分行內，釀成10傷事故。（圖／林冠吟攝）

三立新聞採訪車23日下午3時許驚傳衝進北市中山區南京東路二段上的彰化銀行吉林分行內！三立採訪車因不明緣故衝進彰銀內，初步造成10人受傷，並有3人重傷，所幸3名重傷患者送醫後均恢復意識。而銀行內的監視器畫面也曝光了，站在門旁的保全驚險閃過，下一秒整輛車隨即衝進銀行內。

據了解，肇事駕駛表示，其從一江街左轉準備進入南京東路二段時，疑似車速無故提高，導致車輛暴衝直接衝進彰化銀行吉林分林的ATM，並一路衝進大廳內。初步調查，該名駕駛並未有酒駕情事、其精神狀況正常，後續也將對其進行毒駕檢驗。

廣告 廣告

警消獲報後也出動指揮車3輛、消防車輛5輛、救護車5輛、人員36名。初步了10名傷者中3人重傷、中傷1人、6人輕傷，所幸意識不清的3人送醫後均恢復意識。至於肇事司機意識清楚未送醫，但詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Fumi阿姨上女廁爆爭議！發5聲明認「可以去男廁」：無意威脅女性

髮廊洗頭較持久？內行人曝「3關鍵」 她實測嗨喊：撐4天不會癢

救不回小生命！詹能傑「2年前遺憾」被翻出 選擇交出生存機會