《現場目擊-46》這間衛浴間有故事！



圖文：黃丙喜

你準備好耳朶和眼晴了嗎？也請帶著心情來閱讀這個故事。

這間衛浴54歲了！至今仍散發著三代人的愛，感動著每一位聽到這個故事的男男女女、老老少少。連政府原想將它搬遷的計劃都自動轉彎及讓位。

這是美濃第一間有抽水馬桶及浴缸的衛浴間。它單獨蓋在家族傳統建築之間，顯示當初即有不平凡的意義。起源是男主角林享安為迎接女主角楊月英第一次返家拜見父母。他在糖廠工作的父親林貴通，愛子心切，擔心獨子的女友不能適應鄉下傳統的便坑，而娶不了媳婦；所以，決定要蓋間符合都市人使用習慣的衛浴間。

1970年代的美濃要蓋間現代化的衛浴間，說的簡單，做起來可不容易。理由是，全鎮可沒有一個水泥師傅有此經驗。男主角只好下場搞清楚現代化衛浴的所有上上下下結構，照好大大小小的圖示，買全一切相關的組件及設備，並且和水泥師傅一步一步地施工完成。老爸、老媽和四個姊妹每天跟著奉茶、送點心，心情也隨著施工進度，時而驚奇，時而欣喜，好像在蓋新房子。

男女主角有情人終成眷屬，兩家父母和家人的感情也因蓋此衛浴間的貼心，而更為珍惜彼此緣份。這間衛浴現在轉而為

毎一位參訪林家祠堂ー雙桂第的客人提供服務，也進而成為愛情話題的打卡熱門景點。

看見長在它頂上的榕樹和兩邊的花花草草了嗎？哇！青翠又嫰綠，家族相信這是綿綿不斷的跨世代感情的滋潤！



