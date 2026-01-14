《現場目擊-47》向前看，才能看見金幣
圖：孫雅麗，文：黃丙喜
廣東中山的歴史記錄者秋姑，陪她在老街上走，哇！招呼打不完。大家對她這樣温暖的問候，是她超過一甲子的幫助平民百姓的回饋。
她年過八旬，從小家貧，又身為長女，長於困頓；而後歷經日軍侵華、大躍進、三反五反、文革等等，吃過不少時代的苦。她做過教員、財政科員、僑教科員，大部份職涯天天和社會基層接觸，陪著平民笑，也陪著百姓淚流，廉潔自持，平安過日。
退休了，她奉行「工作是人生最大的幸福」的信念，每天仍然為追尋中山市的民俗歷史，樂此不疲；為幫助一般人解難脱困，東奔西走。
她最令人佩服的是，不回頭看過去，也不苛責別人，每天笑笑地活在當下。她說：「人要往前看，才能看到人民幣、新台幣。」她活的快快樂樂、心安理得，替她按個讚啦！
