現場直擊》國造海鯤號潛艦首度潛航測試 民眾超興奮見證歷史一刻 高喊海鯤加油！海軍加油！

國造海鯤號今從台船出港到高雄外海進行潛航測試，海軍256戰役退役軍官在港邊見證歷史性的一刻，他們揮舞書寫台灣的國旗和加油布條，追著航行的海鯤號跑，並激動的高喊：「海鯤號加油！海軍加油！台船加油！256戰隊加油！」。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台灣首艘國造潛艦海鯤號今早從台船出港到高雄外海首度進行潛航測試，海軍256戰役退役軍官、軍事迷和民眾在港邊一邊揮舞著書寫台灣的國旗和加油布條，一邊追著航行中的海鯤號跑，激動的高喊：「海鯤號加油！海軍加油！台船加油！256戰隊加油！」。見證歷史性的一刻。

軍事觀察家紀東昀表示，在26日的出海測試可以看到，海鯤號的控制靈活度精進許多，顯見台船的整合式載台系統、動力系統、控制系統整合非常的成功，也看到成效，一切就緒後才有今天進行淺水域的潛航測試，也就是伸出潛望鏡和呼吸管，大約在水下放20公尺左右，進行聲納、動力系統等科目的驗證，測試各項系統的狀況。他也表示，台船在上週的新聞稿暗示，海對比國外原型艦測試長達一年以上，鯤號從2023年9月命名到各項測試，時辰上和各國一致。在同一篇新聞稿也提到，潛艦進行潛航測試時，台船和海軍高層會登艦出海參與測試，增強對造艦品質的信心。

廣告 廣告

海鯤艦前幾次的出海測試都是上午八點就出海，但今天的潛航測試直到上午十一點才出航，他認為台船對今日的航前檢查就非常慎重，各項儀器設備都可以正常運作才會出港，就像火箭發射，隨時有任何狀況都會暫停或取消，這也是世界各國的原型艦測試必經的過程。紀東昀也提到，當潛水域測試完成後，才會進行深水域測試，而在潛水域完成的測試屆時將重新再測試驗證一遍。

由於台船昨晚發新聞稿證實今早海鯤號會有潛航測試，今晨的高雄港二港口港邊較之前海鯤號出海測試多許多軍事迷和民重為海鯤號加油，由於人潮較多，高雄港駐警也出動維持交通安全。來自彰化鹿港的施先生清晨五點就從鹿港開車到高雄港二港口見證歷史的一刻，他說，這是他第一次看海鯤號，非常期待也非常興奮！來自台南，目前就讀大學四年級的許先生說，潛艦對一般民眾而言非常神秘，他非常期待看到海鯤號，也希望海鯤號測試順利成功。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

現場直擊》海鯤號今11時出港首次潛航測試 預計下潛50公尺

現場直擊》空軍演練F-16V戰機潛力裝掛 三五快砲防空攔截展現捍衛領空戰力

國造海鯤號今到高雄外海首度進行潛航測試，一位海軍256戰役退役軍官一大清早就在港邊拿著望遠鏡觀測、守候，見證歷史性的一刻。 圖：張良一/攝

台灣首艘國造潛艦海鯤號今在高雄外海首度進行潛航測試，當海鯤號現身高雄港時，海軍256戰役退役軍官和大批在港邊見證歷史性的一刻，並揮舞著書寫台灣的國旗和加油布條。 圖：張良一/攝

台灣首艘國造潛艦海鯤號今在高雄外海首度進行潛航測試，當海鯤號現身高雄港時，海軍256戰役退役軍官和大批在港邊見證令人驕傲的一刻，並揮舞著書寫台灣的國旗和加油布條。 圖：張良一/攝

台灣首艘國造潛艦海鯤號今在高雄外海首度進行潛航測試。 圖：張良一/攝

台灣首艘國造潛艦海鯤號今在高雄外海首度進行潛航測試。 圖：張良一/攝

台灣首艘國造潛艦海鯤號今在高雄外海首度進行潛航測試，吸引大批媒體和軍事迷紀錄歷史性的一刻。 圖：張良一/攝

台灣首艘國造潛艦海鯤號今在高雄外海首度進行潛航測試。 圖：張良一/攝

台灣首艘國造潛艦海鯤號今在高雄外海首度進行潛航測試，海軍陸戰隊官兵駕著快艇在海鯤號兩側戒護。 圖：張良一/攝

台灣首艘國造潛艦海鯤號今在高雄外海首度進行潛航測試，海軍退役官兵揮舞著書寫台灣的國旗為海鯤號出海潛航測試加油。 圖：張良一/攝

台灣首艘國造潛艦海鯤號今在高雄外海首度進行潛航測試。 圖：張良一/攝